الأهلي يسحق الشرطة بسباعية
استعاد أهلي صنعاء توازنه في بطولة كرة القدم لشباب أندية أمانة العاصمة ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني بفوز عريض على جاره الشرطة بسباعية بيضاء أمس في ختام الجولة الثالثة.
جاءت سباعية الأهلي بأقدام عمار القباطي في الدقيقة التاسعة ويوسف الحيمي في الدقيقة 35 وزكريا طفطوف (خمسة أهداف) في الدقائق 41 و 45 و 46 و 82 و 86 , ليرتفع رصيد الإمبراطور إلى ست نقاط بينما ظل رصيد الشرطة خاليا دون نقاط.
أدار المباراة حكم الساحة يحيى درويش وساعده علي المهتدي وأحمد دارم وإبراهيم مجد حكما رابعا وراقبها إداريا علي صلاح.
ومن المقرر أن يخوض الإمبراطور الشاب غدا الأربعاء مباراة مهمة مع 22 مايو في إطار الجولة الرابعة من البطولة التي يشرف عليها فرع الاتحاد العام لكرة القدم بأمانة العاصمة.
(سبأ)
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