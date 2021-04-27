نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم.. كريم بنزيما يُسجل هدف التعديل للملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم ، حيث يستقبل ملعب ألفيردو دي ستيفانو لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المباراة التي ستكون قوية وصعبة على الفريقين والتي سيسعى خلالها الفريقين لتحقيق الفوز، ويتابع الجماهير بدء انطلاق المباراة ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني، وهذا ما نختص به هذا التقرير الذي سنقدم من خلالة تغطية مستمرة بخصوص ملخص أهداف ريال مدريد وتشيلسي اليوم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم ، تنطلق المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء 27-4-2021 بين الملكي ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما تنطلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

أهداف ريال مدريد وتشيلسي الآن



الريال كريم بنزيما دقيقة 29 تشيلسي كريستيان بوليسيتش دقيقة 14

وتُذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم عبر القنوات الأوروبية الرياضية بشكل حصري داخل الشرق الأوسط ، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ملخص نتيجة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في دوري الأبطال الأوروبي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : ناتشو، فاران، ميليتاو

خط الوسط : كارفاخال، مودريتش، كاسيميرو، كروس، مارسيلو

خط الهجوم : كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور

تشكيلة تشيلسي المتوقعة:

حراسة المرمى : ميندي

خط الدفاع : أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجير

خط الوسط : شيلويل، جورجينيو، كانتي، رييس جيمس

خط الهجوم : ماونت، تيمو فيرنر، بوليسيتش

ملخص نتيجة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول

جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان، تنطلق المباراة بعد قليل من الآن بين الفريقين لحساب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسنتابع معكم عبر تغطية مستمرة ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني بعد قليل من الآن، يُرجى عمل تحديث للصفحة كل دقيقتين.

دقيقة 5: بداية قوية وسريعة من كلا الفريقين بحثاً عن تسجيل أول أهداف المباراة والتقدم.

دقيقة 10: فريق تشيلسي الإنجليزي يُحقق أفضلية كبيرة على الكرة وتكرار الهجمات الخطيرة في الدقائق العشر الأول.

دقيقة 14: جووووووووووووووول رائع لصالح تشيلسي عن طريق اللاعب كريستيان بوليسيتش ليكون هدف تشيلسي الأول في المباراة، وتصبح نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول الآن 1-0 للبلوز.

دقيقة 21: كريم بنزيما يُسدد كرة قوية ترتطم في القائم لمرمى تشيلسي.

دقيقة 29: كريم بنزيما يُسجل هدف التعديل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

دقيقة 32: أووووووووووه، تسديده من توني كروس لكنها بجوار المرمى.

وعند الدقيقة 45: من زمن اللقاء يُطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول وتذهب المباراة لاستراحة قصيرة وتظل نتيجة مباراة الريال وتشيلسي الشوط الأول هدف لهدف لكلا الفريقين، تابعوا معنا وملخص نتيجة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الثاني بعد قليل.