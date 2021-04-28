موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب حديقة الأمراء بباريس مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021 في ختام مباريات الذهاب للدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا الذي شهد بالأمس مباراة قوية جمعت فريق ريال مدريد على ملعبه ضد تشيلسي الإنجليزي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويأمل المان سيتي في حذو مسار تشيلسي والعودة لملعب الاتحاد بنتيجة إيجابية أمام رفاق نيمار تسهل من مهمته في التأهل إلى المباراة النهائية في التشامبيونزليج للمرة الأولى في تاريخه، وسينطلق موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

باريس سان جيرمان ضد المان سيتي في مباراة صعبة يأمل فيها رفاق مبابي تحقيق الفوز، ومواصلة مشواره الناجح في البطولة التي تمكن فيها من تخطي الدور ثمن النهائي بجدارة على حساب فريق برشلونة الأساني، حيث انتهت مباراة الذهاب في الكامب نو بفوز البي إس جي برباعية مقابل هدف، قبل أن تنتهي مباراة الإياب في فرنسا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لينجح باريس في بلوغ ربع النهائي بجدارة لملاقاة فريق بايرن ميونخ حامل اللقب، ويتمكن من تخطيه بقاعدة الأهداف خارج الأرض، حيث فاز رفاق نيمار خارج ملعبهم أولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتلقوا الخسارة إيابا على ملعبهم بهدف دون رد ليتمكنوا من بلوغ نصف النهائي ساعين لتخطي ذلك الدور إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهم في التشامبيونزليج.

فريق مانشستر سيتي يأمل هو الآخر في تحقيق أفضل النتائج الإيجابية خارج ملعبه ضد الفريق الباريسي منتشيا بتمكنه من تحقيق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية منذ عدة أيام بعد انتصاره ضد توتنهام هوتسبير في النهائي على ملعب ويمبلي بهدف دون رد عن طريق دياز، ويسعى رفاق جوارديولا في مواصلة مشوارهم في البطولة بعدما نجح في تخطي بروسيا دورتموند في ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر.

10:00 توقيت مكة المكرمة، وفلسطين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السيتي وباريس