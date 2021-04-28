نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينجو من فخ المصري البورسعيدي بهدفي المتألق محمد شريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأهلي – نجحت ثنائية المهاجم المتألق محمد شريف في تفادي سيناريوا مزعج للأهلي أمام المصري بعد أن فاز حامل اللقب 2-1 في الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء، وأحرز شريف أهداف في المباراة الثالثة في آخر أربع مباريات له ليقود الأهلي للفوز الذي كان في أمس الحاجة إليه بعد أن وضعوا بشكل مفاجئ في الدفاع لمعظم المباراة حيث مارس فريق المصري الجريء ضغوطًا لا هوادة فيها طوال المباراة، وسجل محمد شريف هدفي الأهلي في الدقيقتين الحادي عشر والثالثة والستون من المباراة، بينما تمكن عمر كمال عبد الواحد من تسجل هدف المصري الوحيد في الدقيقة السابعة والأربعون من الشوط الاول، بعد مباراة فيها ندية من كلا الفريقين.

شريف يحرز هدفين للاهلي

افتتح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي كان أيضًا بطل الأهلي بهدفين في فوزهم في قمة القاهرة على الزمالك في وقت سابق من الشهر الجاري، التسجيل بعد 11 دقيقة، لكن عمر عبد الواحد جعل المصري يتساوى في الشوط الأول، وسجل شريف مرة أخرى عند الدقيقة 63 ليثبت الفارق ويساعد فريق الأهلي الذي يفتقد لخط دفاعه بالكامل بسبب الإصابات، على مقربة من ثلاث نقاط من المتصدر وغريمه التقليدي الزمالك الذي خاض مباراتين أكثر منه، ورفع الدولي المصري رصيده إلى تسعة أهداف في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويبقى المصري في المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

تفاصيل مباراة الأهلي والمصري

أتيحت الفرصة لكلا الفريقين لتسجيل هدف مبكر قبل أن يحقق شريف هدف التقدم في الدقيقة 11، حيث ركض على كرة طويلة من الظهير الأيسر الشاب أحمد نبيل ليهزم مصيدة التسلل، وتصدت محاولته الأولية من قبل المتقدم أحمد دعدور لكن الحارس اصطدم بمدافع المصري وسقطت الكرة المرتدة بلطف لشريف ليضعها في الشباك الخالية.

عادل المصري بجدارة قبل صافرة نهاية الشوط الأول بقليل عندما تم تمرير ركلة ركنية إلى القائم البعيد، حيث وصلت الكرة إلى عبد الواحدوسجلها باقتدار وخرج الشوط الأول بالتعادل،

في الشوط الثاني، مع تراجع الأهلي المصري لامتصاص الضغط واندفاع المصري للضغط، ومع ذلك، ونجح لاعب المارد الاحمر محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الثالثة والستون من المبارة، كانت كرة مرتدة من الشحات حيث وصلت الكرة لشريف، وادعها الأخير في مرمى المصري، وكاد المصري أن يخطف التعادل في المباراة عندما مرت رأسية من البديل محمد جريندو في المرمى بينما لم يتمكن لاعب نادي الأهلي طاهر محمد طاهر من التسجيل رغم مراوغته حارس المصري لتنتهي المباراة بفوز الاهلي .