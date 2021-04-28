نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرجاء البيضاوي ونكانا اليوم الاربعاء 28-4-2021 في كأس الكونفيدرالية الإفريقية في المقال التالي
موعد مباراة الرجاء البيضاوي ونكانا اليوم الاربعاء 28-4-2021، حيث يستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره نكانا الزامبي على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي 2021، ويدخل فريق الرجاء المغربي لقائه بكل قوة في مباراة الختام حتى يتمكن من حصد ثلاث نقاط جديدة ويتصدر قائمة المجموعة برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الكونفدرالية، لذا نستعرض معكم في السطور التالية موعد مباراة الرجاء ونكانا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.
موعد مباراة الرجاء ونكانا اليوم
من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الرجاء المغربي ونكانا الزامبي مساء اليوم الاربعاء خلال التوقيتات التالية :
|
الدولة
|التوقيت
|
المملكة العربية السعودية
|في تمام الساعة : 12:00 صباحًا
|
القاهرة
|
في تمام الساعة : 11:00 مساءً
|المغرب
|
في تمام الساعة : 9:00 مساءً
|الإمارات
|
في تمام الساعة : 1:00 صباحًا
القنوات الناقلة لمباراة الرجاء المغربي ونكانا اليوم
تُعرض مباراة الرجاء البيضاوي ونكانا اليوم عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2 حيث تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث جميع مباريات دوري الاتحاد الإفريقي بشكل حصري، وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي الشهير أحمد فؤاد، وفيما يلي تردد القناة الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي ونكانا وهو كالتالي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11054 (V)
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : أفقي
- معامل تصحيح الخطأ : ⅔
- الجودة : HD
مباراة الرجاء ونكانا اليوم
جدير بالذكر أن نادي الرجاء البيضاوي يحتل صدارة ترتيب دوري المجموعة برصيد 15 نقطة، ويتأتي فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد تسعة نقاط، فيما يأتي فريق نكانا الزامبي في الترتيب الثالث من الجدول وذلك برصيد ستة نقاط فقط، أمام فريق نامونجو التنزاني فيأتي في مؤخرة المجموعة بدون أي نقاط.
التشكيل المتوقع لفريق الرجاء البيضاوي أمام نكانا
- حراسة المرمى : أنس الزنيتي.
- خط الدفاع: بو طيب، جبيرة، سند الورفلي، هدهودي.
- خط الوسط: العرجون، الوردي، عبد الإله الحافيظي.
- خط الهجوم: محسن متولي، سفيان رحيمي، بن مالانجو.
التشكيل المتوقع لفريق نكانا ضد الرجاء المغربي
- حراسة المرمى : تالبرت شومبا.
- خط الدفاع: ليسون ثول، جوستين موانزا، جيمي دزينغاي، ريتشارد أوكران.
- خط الوسط: ميشيك تشايلا، ديوك أبويا، هاريسون موسوندا، فريدي.
- خط الهجوم: إسحاق مواه، رونالد كامبامبا.
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