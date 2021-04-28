نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهضة بركان والقطن الكاميروني اليوم الأربعاء 27-4-2021 في كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقام مساء اليوم مباراة نهضة بركان المغربي ضد القطن الكاميروني، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة والنهائية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يلتقي فريق نهضة بركان والقطن على الملعب البلدي ببركان في دولة المغرب، حيث يسعى فريق نهضة بركان لتحسين حالته في دور المجموعات بعدما حقق نتائج سيئة ولم يتمكن من رفع مكانته بجدول ترتيب دوري كأس الإتحاد الإفريقي حتى الآن، وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة نهضة بركان والقطن الكاميروني اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة نهضة بركان والقطن اليوم

تُقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 27-4-2021 مباراة نهضة بركان والقطن على الملعب البلدي ببركان، بدور المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي خلال التوقيتات التالية :

الدولة التوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة : 12:00 صباحًا القاهرة في تمام الساعة : 11:00 مساءً المغرب في تمام الساعة : 12:00 صباحًا الإمارات في تمام الساعة : 1:00 صباحًا

القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان ضد القطن الكاميروني اليوم

تُذاع مباراة نهضة بركان والقطن مساء اليوم عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 7 beIN Sports HD، والتي تنقل كافة مباريات دوري كأس الكونفدرالية الافريقية، كونها مالكة حقوق بث جميع مبارياته، ويمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال التردد التالي للقناة:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12604 (H)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : ⅔

الجودة : HD

مباراة نهضة بركان والقطن اليوم

يذكر أن فريق نهضة بركان لعب خمسة مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية تمكن خلالهم من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين فقط وخسر مباراتين، فيما لعب فريق القطن الكاميروني خمسة مباريات جمع خلالهم تسعة نقاط عن طريق تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين ولم يسبق له التعادل في أي مباراة حتى الآن.