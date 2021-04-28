أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهائي): الريال يستقبل مساء اليوم تشيلسي..التوقيت والتشكيل المحتمل

يستقبل مساء اليوم الثلاثاء، فريق ريال مدريد الاسباني ، ضيفه تشيلسي الانجليزي، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباراة تدور بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس بملعب ملعب الفريدو دي ستيفانو.

ومن المنتظر أن يكون التشكيل المحتمل للفريقين على النحو التالي:

ريال مدريد : تيبو كورتوا - ناتشو – إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – داني كارباخال - لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس - فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – إيدين هازارد (ماركو أسينسيو)



ميندي – تياغو سيلفا – روديغر – أزبيليكويتا - جورجينيو – كانتي – تشيلويل – ريس جيمس – ماونت - بوليسيسك – تيمو فيرنر