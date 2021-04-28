أبطال أوروبا: سان جيرمان يستقبل الليلة مان سيتي..التوقيت والتشكيل والنقل التلفزي

يستقبل باريس سان جيرمان، مساء اليوم الاربعاء ، فريق مانشستر سيتي الانجليزي ، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المباراة تدور ببارك دي برانس بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس وستكون منقولة على beIN Sports 1 HD Premium / RMC Sport 1

ومن المنتظر أن يكون التشكيل المحتمل للفريقين على النحو التالي:

سان جيرمان: كيلور نافاس ، داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، عبدو ديالو، إدريسا جايي، فيراتي، لياندرو باريديس ، دي ماريا، نيمار، ومبابي

مان سيتي: إيدرسون - جواو كانسيلو – روبين دياش – جون ستونز – كايل ووكر - إلكاي غوندوان – رودري – كيفين دي بروين - فيل فودين – رياض محرز – برناردو سيلفا