قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مجانا بدوري الأبطال

نوفر لكم عبر سطور هذا المقال، قائمة بجميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان شستر سيتي وباريس سان جيرمان، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يحتضن ملعب بارك دي برانس معقل البي اس جي هذه المعركة الكروية التي تجمع بين الفريقين، ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الإنتصار حيث سيستغل الفريق المضيف عامل الأرض لتحقيق الفوز، بينما يطمح الضيف بتحقيق انتصار يجعله يضع قدما في المباراة النهائية من هذه المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد باريس سان جيرمان

تمتلك قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وقد تم تخصيص قناة بي إن سبورت الأولى بريميوم لتعرض هذه القمة النارية beIN Sports 1 HD Premium، فيما تم اسناد مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي المميز جواد بدة، وتنطلق أحداث الشوط الأول بعد أن يطلق حكم المباراة صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والقدس الشريف، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي ضد باريس سان جيرمان نايل سات

أعلنت العديد من القنوات الرياضية الأجنبية والعربية بث مباراة مانشستر سيتر وباريس سان جيرمان بث مباشر، ونوفر لكم تردد القنوات التي ستعرض هذه المباراة مجانا، حيث يبحث الكثير من محبي الفريقين وعشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مان سيتي اليوم، وفي هذا السياق أكدت قناة ليبيا الرياضية على أنها ستقوم بعرض أحداث ومجريات مباراة اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار مسابقة دوري الأبطال، وتجدر الإشارة إلى أن القناة تستقبل إشارة ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات.

قناة ليبيا الرياضية نايل سات، بتردد 11766 (h)، ومعدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي، وتصحيح الخطأ 5/6

قناة ليبيا الرياضية على النايل سات، بتردد 11765 (h)، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة ليبيا الرياضية عرب سات، بتردد 11721 (v)، ومعدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومان سيتي

نستعرض لكم ترددات القنوات الرياضية الأجنبية التي أعلنت عن بث مباراة مان سيتي ضد باريس سان جيرمان مجانا، حيث يمكن لكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بث مباشر عبر شاشات هذه القنوات، ويمكن ضبط واستقبال القنوات التالية على مختلف الأقمار الصناعية.