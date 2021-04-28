الاتحاد الآسيوي يرشح الوهيبي والشحي للمشاركة في البطولة الآسيوية لكرة اليد بجدة

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقم التحكيم القاري العماني المكون من خميس الوهيبي وعمر الشحي للمشاركة في إدارة مباريات البطولة الآسيوية (23) ابطال الدوري للرجال (تصفيات بطولة السوبر جلوب السعودية ـ 2021 ) التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة شهر يونيو القادم، وتعد هذه المشاركة مهمة لطاقم التحكيم العماني، حيث سبق وان شارك الوهيبي والشحي في ادارة عدد من البطولات الآسيوية بالاضافة الى الاستعانة بهم في ادارة بعض المباريات في الدوريات الخليجية، حيث اثبت الطاقم القاري مقدرتهم العالية في ادارة المباريات الهامة وكان من المفترض أن يدخلوا خلال الفترة الماضية في دورة ترشح لنيل شارة التحكيم الدولية ولكن لظروف جائحة كورونا ” كوفيد ـ19 ” تم تأجيل الدورة الى الفترة القادمة ويسعى دائما الاتحاد العماني لكرة اليد إلى تأهيل وتطوير مستوى التحكيم العماني، لكي يكون ضمن الأطقم التحكيمية البارزة في القارة الآسيوية .

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