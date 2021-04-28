اليوم .. الاتحاد العماني لكرة القدم يحتفل بوضع حجر الأساس لمبنى الإدارة الفنية وسكن لاعبي المنتخبات

تبلغ مساحته 7000 متر مربع تقريباً ■■ يحتفل الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مبنى الإدارة الفنية وسكن لاعبي المنتخبات الوطنية وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.■■

ويتضمن المشروع الذي سيقام في استاد السيب الرياضي إنشاء مبنىً متكامل للإدارة الفنية، و مكاتب وقاعات اجتماعات وسكن للمنتخبات الوطنية يضم 55 غرفة منها 8 غرف مفردة و 47 غرفة مزدوجة كما يضم المبنى أيضاً استراحة وصالة رياضية وحمام سباحة، ومن المقرر أن ينتهي المشروع مطلع 2022.وكان الاتحاد العماني لكرة القدم اعتمد تشكيل فريق عمل في عام 2019 لمتابعة تنفيذ سير المشروع في جميع مراحله برئاسة محسن بن حمد المسروري النائب الأول لرئيس الاتحاد وعضوية الدكتور أحمد بن حبوش الفارسي – عضو مجلس الإدارة والأمين العام – المدير التنفيذي ومدير الشؤون المالية الذي تابع عن كثب كل مراحل العمل. وقال فهد بن عبدالله الرئيسي الأمين العام ـ المدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم بأن إقامة هذا المشروع يأتي في إطار التعاون الوثيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تم الحصول على الموافقة لتنفيذ المشروع الذي يخدم كرة القدم العُمانية من الناحية المالية والإدارية والفنية وبما يساعد في تخفيف الضغوطات المالية على موازنة الاتحاد في تحمل تبعات مالية لسكن المنتخبات الوطنية وتهيئة مكاتب للمكتب الفني للاتحاد بمواصفات متطورة وحديثة.

ويؤكد الرئيسي: تم أخذ موافقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب على تنفيذ هذا المشروع واستلام المؤيدات والمستندات المكملة لإجراءاته الداخلية بالسلطنة واختيار الاستشاري لهذا المشــروع Tusker Engineering Consultancy “شركة تسكر للاستشارات الهندسية” والشركة المنفذة للمشروع Direct Services” الخدمات المباشرة” التي رست عليها المناقصة، حيث سيكون المشروع على مساحة 7000 متر مربع تقريباً.

وكشف الرئيسي عن التكلفة التقديرية للمشروع وقال بأن تكلفة المشروع سيتحملها الاتحاد الدولي لكرة القدم بما فيها الخدمات الأخرى للمرافق المكملة وفق الاتفاق مع الفيفا.

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