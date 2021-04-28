موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب الكامب نو معقل البلوغرانا مباراة برشلونة ضد غرناطه اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث تأخر الفريق الكتالوني في خوض تلك المباراة بسبب مشاركته في نهائي كأس ملك أسبانيا ضد أتلتيك بيلباو في مباراة انتهت بفوز البارسا برباعية دون رد ليحقق اللقب، ويحين الدور على الليغا حاليا حيث يمتلك رفاق كومان فرصة ذهبية للتواجد على صدارة ترتيب الدوري الأسباني في حال تمكن من تحقيق الفوز ضد غرناطة، وتكرار تفوقه أمامه كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة عشر، وانتهت بفوز البارسا برباعية دون رد سجلها كلا من ميسي وجريزمان بواقع هدفين لكل لاعب، وسينطلق موعد مباراة برشلونة وغرناطة في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الفريق الكتالوني برشلونة في مواجهة قوية ضد غرناطة يأمل فيها تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة ستهديه صدارة الليغا، حيث يتواجد حاليا الفريق في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتواجد في الصدارة حاليا، حيث أهدى الروخيبلانكوس فرصة ذهبية للبارسا للانقضاض على الصدارة بعد أن تلقى الخسارة في آخر مبارياته ضد أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف وحيد ليفقد ثلاث نقاط هامة ويتجمد رصيده عند 73 نقطة مقابل 72 نقطة يمتلكها الفريق الكتالوني حاليا تمكن من جمعها من خوض 32 مباراة حقق فيها الفوز في 22 مباراة، وتعادل في خمس مباريات، وخسر خمس مباريات آخرها ضد ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة الثلاثين.

برشلونة يأمل في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الأسباني منذ الخسارة في الكلاسيكو، حيث تمكن من تحقيق فوز كاسح ضد خيتافي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم انتصر في آخر مبارياته ضد فياريال خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف في مباراة تقدمت فيها غواصات فياريال بهدف أول عن طريق شوكويزي بهدف في الدقيقة 26 قبل أن يتمكن جريزمان من إدراك التعادل سريعا بعد دقيقتين فقط من هدف فياريال، ثم تمكن جريزمان من تسجيل هدف الفوز بعد سبع دقائق من هدفه الأول ليقتنص للبلوغرانا ثلاث نقاط هامة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة وغرناطة اليوم

الخميس 28 أبريل 2021.

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، وفلسطين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة