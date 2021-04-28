منتخبنا في مواجهة الصومال بمباراة الملحق والفائز ينضم للمجموعة الأولى في قرعة كأس العرب بقطر

سالم الوهيبي : نأمل أن تكون مشاركتنا إيجابية وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني

سيكون منتخبنا الوطني الأول مطالبا بتجاوز (مطب) مباراة الملحق أمام نظيره المنتخب الصومالي الغامض ، وذلك من أجل مواصلة مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم (قطر 2021) ليكون بجانب فرق المجموعة الأولى التي أسفرت عنها القرعة التي احتضنتها الدوحة مساء أمس الأول وسط حضور رياضي رفيع المستوى ، وهي المجموعة التي أطلق عليها النقاد والمتابعون بأنها بطولة (كأس خليج ) مصغرة ، حيث تضم المجموعة كلا من قطر صاحب الضيافة وبطل آسيا والعراق والفائز من مواجهة الاشقاء منتخبي الكويت والبحرين ، ويجب على منتخبنا عدم التفريط في حسم أمر تواجده ضمن منافسات البطولة التي ستشهد تنافسا شرسا للغاية في ظل الاهتمام الكبير الذي أولاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للبطولة والتي تعتبر بروفة متكاملة قبل تنظيم الدوحة لمنافسات كأس العالم القادمة 2022م إن شاء الله تعالى .

الجدير بالذكر أن البطولة ستقام منافساتها خلال الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر القادم بستة استادات دولية من الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 بقطر .

قرعة مثيرة

وفي بقية المجموعات، أسفرت القرعة عن تواجد تونس والإمارات وسوريا والفائز من مباراة موريتانيا واليمن بالمجموعة الثانية ، وضمت المجموعة الثالثة كلا من المغرب والسعودية والفائز من الأردن أو جنوب السودان والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر ، وفي المجموعة الرابعة تواجدت منتخبات الجزائر ومصر والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي والفائز من ليبيا والسودان .

يشارك في البطولة 23 منتخبًا عربيًا ، يخوض 14 منها والأقل تصنيفًا وفق أحدث ترتيب للمنتخبات الوطنية على مستوى العالم والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ ( فيفا ) في أبريل الجاري مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وسيشارك في نهائيات البطولة 16 منتخبًا تم توزيعها على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة ، وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة سبع مباريات تجمع منتخبنا الوطني مع الصومال ولبنان مع جيبوتي والأردن مع جنوب السودان والبحرين مع الكويت وموريتانيا مع اليمن وفلسطين مع جزر القمر وليبيا مع السودان.

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الـ ( فيفا) وهي قطر (58) الدولة المستضيفة وتونس (26) والجزائر (33) والمغرب (34) ومصر (46) والسعودية (65) والعراق (68) والإمارات (73) وسوريا (79).

ثقة كبيرة

وفي ذات الإطار ، أكد سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب تُمثل أهميةً كبيرة للكرة العمانية ، وأضاف : نأمل بأن تكون المشاركة في هذه البطولة إيجابية، والمنافسة بقوة مع بقية المنتخبات المشاركة وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني للظهور بالمستوى الذي يعكس التطور الذي وصلت إليه الكرة العمانية ، كما أن بطولة كأس العرب لها أهمية كبيرة للمنتخبات العربية، خاصةً بعد الاهتمام والاعتراف الذي حظيت به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، وثقتنا كبيرة في الأخوة بدولة قطر في إنجاح هذه البطولة، التي تعتبر بمثابة بروفة قبل مونديال كأس العالم ٢٠٢٢

وأكد الوهيبي: أن مشاركة جميع الدول العربية سيثري هذه البطولة التي نتوقع أن يكون التنافس فيها على أشده بين المنتخبات العربية التي تضم العديد من النجوم المميزين .

سلمان بن إبراهيم : فرصة لظهور مواهب جديدة

أشاد سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالصورة المميزة التي خرجت بها القرعة مؤكدا أن بطولة كأس العرب قطر 2021 ، ستكون ناجحة بكل المقاييس في ظل الاهتمام الدولي الذي تحظى به وخاصة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وشدد رئيس الاتحاد الآسيوي على أن البطولة ستكون فرصة لظهور مواهب جديدة تسطع في سماء الكرة العربية، وتستطيع ان تثبت قدراتها أمام كل العالم خاصة ان البطولة ستجذب انظار العالم.

واعتبر أن البطولة ستكون مفيدة للمنتخبات العربية سواء في قارة افريقيا او آسيا، خاصة انها لم تلتق كثيرا في الآونة الاخيرة، كما ان مثل هذه المواجهات سترفع من المستوى الفني للجميع.

واختتم الشيخ سلمان حديثه بتمنيه انتهاء أزمة كورونا قبل مونديال قطر، مشيرا الى ان قطر تقوم بجهود مميزة في المجال الصحي حيث اتخذت تدابير وقائية لمواجهة هذا المرض، وقطعت خطوات كبيرة في تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين، فضلا عن حرصها على تطبيق البروتوكول الصحي في جميع الاحداث الرياضية التي استضافتها خلال الفترة الاخيرة، ومنها كأس العالم للاندية ودوري ابطال اسيا.