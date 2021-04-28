موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما القادمة الخميس والقنوات الناقلة في الدوري الأوروبي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما ، يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم الأوروبية، لوجبة كروية دسمة مع انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد روما، وذلك ضمن مباريات ذهاب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، ويستضيف استاد أولد ترافورد اللقاء المنتظر، يدخل العملاق الإنجليزي المان يونايتد برغبة أكيدة في الفوز بالمباراة، وتحقيق نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب واستغلال عامل الملعب لصالحه، وكان المان يونايتد قد وصل إلى هذا الدور، عندما استطاع تخطي عقبة غرناطة الإسباني في الدور ربع النهائي، حيث استطاع الفوز على غرناطة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة الذهاب، وكرر الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب، وفي المقابل يسعى روما الإيطالي إلى تحقيق نتيجة مطمئنة لجماهيره قبل لقاء العودة الصعب، وفيما يلي نستعرض موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما

يستضيف استاد أولد ترافورد اللقاء وذلك يوم الخميس الموافق 29 أبريل الحالي 2021، وتقام المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- الساعة السابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق والأردن وقطر وفلسطين والكويت والبحرين.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي، في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سوف تنقل المباراة في هذه الدول عبر شاشة القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتألق دائماً “سوار الذهب”.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي ضد روما