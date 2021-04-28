إدارة صحم تتجه لإعادة الشقيقين يعقوب ومحمد إسماعيل لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي

يبدو أن رؤية مجلس إدارة نادي صحم تتجه إلى إعادة كابتن الفريق السابق وهدافه يعقوب إسماعيل إلى رئاسة الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي الذي عانى الأمرين في المواسم الماضية ، نظرا للعديد من العثرات التي كادت أن تعصف بالفريق إلى مصاف المظاليم، حيث يعد يعقوب من المدربين المحليين الذين كانت لهم بصمة مع الفريق الأول بنادي صحم والذي قاده في أحلك الظروف بفترات سابقة ، وقدم معه أداء جيدا للغاية رفقة مجموعة من اللاعبين المجيدين في تلك الفترة ، حيث تعد عودة يعقوب إسماعيل لقيادة فريقه الأم من جديد أمرا محفزا للاعبين الشباب خاصة وأن توجه مجلس الادارة منذ الموسم الماضي أن يكون لأبناء النادي النصيب الأكبر في الفريق الكروي الأول لعدة أسباب أهمها الاستفادة من خدماتهم وثانيا وضع استراتيجية الاستقرار الفني لمسيرة فريق شاب يستطيع تحقيق تطلعات جماهير الموج الأزرق .

الجدير بالذكر ، أن هناك مساعي تبذل من أجل أن يتواجد قائد الفريق السابق ومدافعه الصلب محمد إسماعيل في الجهاز الاداري للفريق رفقة شقيقه ، ما يعد أمرا جيدا يتوقع منه تحقيق مغانم كثيرة في حالة توفرت لهم الجوانب المساندة ، ومن المتوقع أن تتضح الرؤية بصورة نهائية عقب عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى .

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