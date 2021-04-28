موعد مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الايراني والقنوات الناقلة GSA live وترتيب المجموعة

تختتم مباريات مرحلة المجموعات للمجموعة الرابعة اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 بإقامة مباراة قمة المجموعة بين السد القطري متصدر جدول الترتيب ضد النصر السعودي صاحب المركز الثاني، بالإضافة إلى موعد مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الإيراني اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت الأردن، حيث يختتم فريق الوحدات مشواره في دوري أبطال آسيا بملاقاة فولاذ في مباراة لن تؤثر نتيجتها على كون الفريق الأردني فقد الفرصة فعليا على التأهل إلى دور الستة عشر الذي يتأهل له بشكل مباشر الفريق متصدر جدول ترتيب المجموعة بالإضافة إلى أفضل ثلاث فرق تتواجد في المركز الثاني في المجموعات الخمس في مرحلة المجموعات في غرب آسيا.

الوحدات يلاقي فولاذ في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز الثاني على التوالي في آخر مبارياته في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في تحقيق أولى انتصاراته في البطولة بالجولة الماضية التي التقى فيها مع صاحب الأرض النصر السعودي، وحقق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة قوية تمكن فيها أحمد زريق من تسجيل هدف الوحدات الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة وحيدة، وفي الشوط الثاني أضاف السنغالي عبد العزيز نداي هدف ثاني للوحدات في الدقيقة 72، قبل أن يتمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل أولى أهداف النصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ركلة جزاء، ولكن هدف المغربي لم يمنع الوحدات من تحقيق أولى انتصاراته واقتناص ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى أربع نقاط جمعها من خوض خمس مباريات حقق فيها فوز، وتعادل في مباراة، وخسر ثلاث مباريات.

فريق فولاذ يدخل مباراته ضد الوحدات متواجدا في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط جمعه من خوض خمس مباريات تمكن فيها من تحقيق انتصار وحيد كان ضد الوحدات في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله البرازيلي لوسيانو بيريرا من ركلة جزاء، وتعادل في مبارتين، وخسر مبارتين.

ترتيب مجموعة الوحدات في دوري أبطال آسيا

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موعد مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الايراني