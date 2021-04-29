موعد ماتش الزمالك والمقاولون اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 في الجولة الثامنة عشر من مباريات الدوري المصري الذي شهد أول أمس مباراة قوية جمعت فريق الأهلي حامل اللقب ضد المصري البورسعيدي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد ليقتنص ثلاث نقاط هامة يواصل بها الأهلي منافسة الزمالك على صدارة الترتيب المتواجد فيها الزمالك حاليا بفارق ثلاث نقاط عن الشياطين الحمر الذين خاضوا مبارتين أقل من الفارس الأبيض، وسينطلق موعد ماتش الزمالك والمقاولون اليوم في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر.

الزمالك في مواجهة قوية ضد ذئاب الجبل ساعيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي له في الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات منذ تلقيه الخسارة ضد الأهلي في مباراة القمة بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتناسى تلك الخسارة ويعود للمسار الصحيح محققا فوز ثمين ضد الانتاج الحربي في المباراة التالية بهدفين دون رد سجلهما كلا من أشرف بنشرقي، وحميد أحداد الذي واصل التألق في المباراة التالية ليقود الزمالك لتحقيق فوز عريض ضد البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل أحداد هدفين، بينما سجل كلا من يوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو هدفين آخرين، بينما تكفل عاصم صلاح بتسجيل هدف البنك الأهلي الوحيد في المباراة من ركلة جزاء، ليقتنص الزمالك ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده إلى 39 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مبارتين.

المقاولون العرب يدخل مباراته ضد الزمالك متواجدا في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة جمعها من خوض 18 مباراة حقق فيها الفوز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر عشر مباريات في موسم ليس الأفضل للمقاولون الذي حقق موسم الماضي نتائج جيدة وأنهى الموسم في المركز الرابع ليتأهل للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الحالي، ولكنه ودع البطولة من دور الـ 32 أمام النجم الساحلي التونسي.

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موعد ماتش الزمالك والمقاولون اليوم

8:30 توقيت الجزائر، وتونس.

9:30 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، العراق، قطر، الكويت، والبحرين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون