موعد مباراة آرسنال وفياريال القادمة الخميس والقنوات الناقلة بالدوري الأوروبي

موعد مباراة آرسنال وفياريال، أنت على موعد مع المتعة والإثارة عند متابعة مباراة آرسنال وفياريال، حيق يلتقي الفريقين يوم الخميس 29 أبريل 2021، وذلك ضمن مباريات دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث يحل نادي آرسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على فياريال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ويدخل فياريال اللقاء بحماس شديد للفوز بالمباراة قبل لقاء العودة أمام فريق صعب على ملعبه، ويتمنى فياريال استغلال عامل الأرض لصالحه باعتبار أن المباراة الأولى على ملعبه، وكان فياريال قد استطاع الوصول إلى الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على دينامو زغرب الكرواتي في دور ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما يدخل النادي الإنجليزي آرسنال اللقاء برغبة أكيدة في الفوز، وتقديم عرض قوي في مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء العودة، وجدير بالذكر أن آرسنال قد استطاع الوصول إلى دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد تغلبه على سلافيا براج بنتيجة خمسة أهداف لهدف وحيد في مجموع المبارتين ذهاباً وإياباً، إذاً نحن أمام سهرة كروية ممتعة سوف نتعرف على تفاصيل موعدها والقنوات الناقلة لها عبر هذا المقال.

موعد مباراة آرسنال وفياريال

يستضيف ملعب لاسيراميكا أحداث اللقاء، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس القادم الموفق 29 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- الساعة السابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق وفلسطين والأردن والكويت والبحرين وقطر.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية، لأنها هي من تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الأوروبي في هذه الدول، لذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports 2 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “أحمد البلوشي”.

بطاقة مباراة آرسنال وفياريال