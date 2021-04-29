موعد مباراة النصر والسد القادمة 29 أبريل والقنوات الناقلة بدوري أبطال أسيا

موعد مباراة النصر والسد ، يستضيف استاد مدينة الملك سعود الرياضية، مباراة النصر السعودي والسد القطري، ضمن مباريات دور المجموعات الجولة السادسة بدوري أبطال أسيا، وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين قد انتهت بفوز بثلاثة أهداف لهدف واحد، ويسعى العالمي لتكرار مباراة الجولة الأولى، ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بعد خسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام الوحدات الأردني الذي ودع البطولة رسمياً، بينما يحتل السد القطري المركز الأول برصيد 10 نقاط، ويسعى لإضافة ثلاث نقاط مهمين يضمن بهم التأهل كأول المجموعة، وكان السد قد حقق الفوز في المباراة السابقة أمام فولاد، كما أنه يريد الثأر من هزيمته القاسية في المباراة الأولى بالثلاثة أمام العالمي.

موعد مباراة النصر والسد

من المقرر أن تقام المباراة الهامة بين الشقيقين، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية، وذلك يوم الخميس الموافق 29 أبريل الحالي 2021، حسب التوقيتات التالية:

21:00:- الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

19:00:- السابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الثامنة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- العاشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب جدول المجموعة قبل الجولة السادسة

المركز الأول:- السد القطري برصيد 10 نقاط. المركز الثاني:- النصر السعودي برصيد 8 نقاط. المركز الثالث:- فولاد برصيد 5 نقاط. المركز الرابع:- الوحدات الأردني برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لم تحصل أي قناة عربية رياضية، على حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا النسخة الحالية 2021، لذلك سوف تنقل المباراة عبر منصة GSA live الإلكترونية، ويتولى أمر التعليق على المباراة المعلق المتميز “حماد العنزي”.

بطاقة مباراة النصر ضد السد