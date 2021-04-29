نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية والفيصلي اليوم الخميس 29-4-2021 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوى الرياضية مساء اليوم، لقاء القادسية والفيصلي في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى فريق الفيصلي خلال لقاء اليوم لاقتناص فرصة الفوز من القادسية وتحقيق نتيجة إيجابية حتى يتمكن من تعويض هزيمته التي تلقاها من فريق الفتح خلال لقاء الجولة الماضية بمنافسات الدوري، حيث خرج الفيصلي من المباراة بنتيجة 2-3، وفي السطور التالية نتعرف على موعد مباراة القادسية والفيصلي والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة القادسية والفيصلي اليوم

تنطلق أحداث مباراة الفيصلي ضد القادسية مساء اليوم الخميس الموافق 29-4-2021 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوى الرياضية بالراكة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري السعودي خلال التوقيتات التالية :

الدولة التوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة : 9:35 مساءً القاهرة في تمام الساعة : 8:35 مساءً الإمارات في تمام الساعة : 10:35 مساءً

ويعتبر لقاء القادسية والفيصلي اليوم من اللقاء المقدمة، حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريقين في 19 مايو المقبل، ولكن تم تقديم المباراة بسبب تأهل نادي الفيصلي لنهائي الدوري ومواجهة فريق التعاون.

القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والقادسية اليوم

من المقرر أن تُذاع مباراة الفيصلي والقادسية مساء اليوم على قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD والتي تمتلك حقوق بث مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكنكم متابعة أحداث المباراة من خلال التردد التالي :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12149 (v)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

مباراة القادسية والفيصلي اليوم

جدير بالذكر أن فريق القادسية يحتل المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق الفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد ثلاثون نقطة، وذلك بعدما تمكن من الفوز على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف.

جدول ترتيب الدوري السعودي

نستعرض لكم في الجدول التالي ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة القادسية والفيصلي؛ وهو كالتالي :