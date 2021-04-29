موعد مباراة الزمالك والمقاولون القادمة الخميس والقنوات الناقلة بالدوري المصري

موعد مباراة الزمالك والمقاولون ، يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك والمقاولون والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة، ويسعى للاستمرار على قمة الدوري المصري، والإبقاء على فارق النقاط بينه وبين الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ويؤدي الفارس الأبيض أداء قوي ورائع في المباريات الأخيرة منذ آخر مباراة خسرها أمام الأهلي، وتسعى كتيبة كارتيرون نحو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، ومواصلة سلسلة الانتصارات في الفترة الأخيرة وزيادة الفارق بينه وبين الأهلي، وفي المقابل يسعى ذئاب الجبل لتحقيق مفاجئة من العيار الثقيل، والفوز بالمباراة والحصول على ثلاث نقاط مهمين في مشوار الدوري، وتحقيق انتصار معنوي مهم أمام متصدر الدوري المصري حتى الأسبوع الثامن عشر، لذلك فمن المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة وتملئها الندية والكفاح طوال المباراة، حيث أن كل فريق لديه الرغبة القوية في الفوز والحصول على نقاط المباراة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

يستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء وذلك الخميس 29 أبريل 2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة، العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة ونصف حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 17 12 3 2 17 9:30 21 39 2 الأهلي 15 11 3 1 19 10:31 21 36 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 9 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 10 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 11 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 12 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 15 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 16 البنك الأهلي 18 2 8 8 16 24:15 -9 14 17 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ON Time Sports حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز، لذلك سوف تنقل المباراة عبر شاشتها، وتعمل القناة دائماً على جذب مشاهديها، وذلك بتقديم خدمة مميزة سواء من استوديوهات تحليلية بها ألمع النجوم، أو مراسلين يجوبون الملاعب على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لتقديم الحدث الرياضي في لحظة حدوثة، ويتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “حاتم بطيشة”.

بطاقة مباراة الزمالك والمقاولون