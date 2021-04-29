الدوري الأوروبي: اليوم الموعد مع مباريات ذهاب نصف النهائي

تدور اليوم الخميس 29 أفريل ، مباريات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس.

الساعة 20:00 : مانشستر يونايتد - روما

الساعة 20:00 : فياريال - أرسنال

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