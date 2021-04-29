نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من موسيماني بعد تلقي عرض لتدريب منتخب جنوب أفريقيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة حالة من القلق سيطرت علي المسئوليين داخل القلعة الحمراء وذلك بعد تلقي بيتسو موسيماني عرضاً أحترافيا ، وسبب هذا القلق أن العرض في تلك المرة لم يكن من فريق بل كان عرض لتدريب المنتخب الوطني لجنوب أفريقيا.
موسيماني يتلقي عرض تدريب منتخب بلاده
كشفت مصادر بالنادي الأهلي وجود إتصالات من وزير الرياضة بجنوب أفريقيا وعدد من المسئوليين بالأتحاد الجنوبي الأفريقي طالبوا خلالها موسيماني بتدريب إبناء بلاده وذلك بعد فشل منتخب جنوب أفريقيا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية والمقام في دولة الكاميرون 2022
موسيماني يرفض تدريب جنوب أفريقيا ويتمسك بالأهلي
في أول رد له أبلغ بيتسو موسيماني إدارة النادي الأهلي رسمياً رفض فكرة الرحيل عن النادي وتدريب منتخب بلاده ، وأكد انه يرغب في أستكمال مابدأ داخل القلعة الحمراء وذلك بعد النجاحات التي حققها مع النادي الأهلي خلال فترة قيادته
رد فعل مسئوليين النادي الأهلي بعد قرار موسيماني
حالة من الإرتياح سيطرت علي المسئولين داخل القلعة الحمراء ، حيث أنتشرت أخبار خلال الفترة الماضية تفيد برغبة موسيماني الرحيل عن الأهلي وقد طالبت جماهير النادي الأهلي المسئوليين بتوضيح ما أذا كان موسيماني يريد الرحيل أم لا حتي لا يهتز الفريق في حالة غياب مدربه
لماذا فضل موسيماني الأهلي عن منتخب بلاده
لا شك إن تدريب منتخب بلاده هو حلم كل مدرب حيث يبحث الجميع عن تلك الفرصة ولكن تلك المرة لم تكن هي الفرصة الصحيحة لموسيماني حيث فضل تدريب النادي الأهلي لعدة أسباب:
- أولا لا يمكن إن ننكر إن العائد المادي الذي يأخده موسيماني في قيادة النادي الأهلي هي فرصة لن تتكرر وذلك مع وجود خلافات داخل الاتحاد الكروى في جنوب أفريقيا والذي يعاني من قضايا مالية كبيرة واتهامات له بالفساد والتي جعلت من الممكن ان تطيح بجميع أفراد الأتحاد بأكمله في أي وقت
- ثانيأ إن هذة لم تكن المرة الأولي التي يدرب فيها موسيماني منتخب جنوب أفريقيا حيث قام بتدريب الفريق في فترة من 2010 الي 2012 ويعلم جيداً كم الصعوبات التي تواجة في تدريب منتخب بلادة والتي تعد نسبياً غير موجودة بالنادي الأهلي التي يتوافر به عدد من الأمتيازات والبطولات التي تسجل له في مسيرته والتي جعلت موسيماني يفضل البقاء به عن تدريب منتخب بلاده .
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