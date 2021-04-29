موعد مباراة الشرطة واستقلال طهران الإيراني الإياب والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة

يختتم فريق الشرطة العراقي مبارياته في دوري أبطال آسيا بملاقاة فريق استقلال طهران الإيراني اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021 في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات في المجموعة الثالثة التي تشهد مباراة قوية آخرى تجمع فريق الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري، حيث بعثر الشرطة أوراق المجموعة في الجولة الماضية بانتصاره ضد الدحيل القطري، وتعادل الأهلي مع استقلال طهران سلبيا، ليتساوى كلا من الدحيل، الأهلي، والاستقلال في رصيد النقاط البالغ ثمانية نقاط لكل فريق حاليا، ويتأجل حسم المتأهلين إلى دور الستة عشر إلى الجولة الأخيرة التي ستشهد انطلاق موعد مباراة الشرطة اوستقلال طهران اليوم في التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت بغداد.

الشرطة في مواجهة قوية ضد الاستقلال الإيراني ساعيا لتحقيق فوز ينهي به مشواره في دوري الأبطال بطريقة جيدة، بعدما نجح أخيرا في تحقيق أولى انتصاراته في البطولة بالجولة الماضية ضد الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل أمجد هدف مبكر للشرطة في الدقيقة الثالثة عادله أولونجا في الدقيقة 57 للدحيل، قبل أن يتمكن محمد داوود من تسجيل هدف الفوز للشرطة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة ليتمكن الفريق العراقي من الأخذ بالثأر من خسارته ضد الدحيل في مباراة الذهاب بالجولة الأولى بهدفين دون رد، والتي تبعها تلقي الشرطة الخسارة ضد استقلال طهران بثلاثية دون رد في الجولة الثانية، ثم خسارتين على التوالي ضد الأهلي السعودي بثلاثية دون رد، ثم بهدفين مقابل هدف وحيد سجله فهد اليوسف، قبل انتصاره المعنوي ضد الدحيل ليقتنص الثلاث نقاط الأولى له في البطولة متواجدا في المركز الأخير في جدول الترتيب.

فريق استقلال طهران يدخل مباراته ضد الشرطة متواجدا في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ثمانية نقاط جمعا من خوض خمس مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة وحيدة، ويأمل الفريق الإيراني في تحقيق الفوز وانتهاء مباراة الدحيل والأهلي بالتعادل ليترقى لصدارة الترتيب ويتأهل بشكل مباشر لدور الستة عشر.

ترتيب مجموعة الشرطة في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الشرطة واستقلال طهران الإيراني الإياب

8:45 توقيت العراق، مكة المكرمة، وقطر.

9:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الشرطة والاستقلال