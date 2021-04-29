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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي والدحيل الإياب والقنوات الناقلة مجانا GSA live وترتيب المجموعة في المقال التالي
يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة أهلي جدة ضد الدحيل اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021 في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق الشرطة العراقي متذيل جدول ترتيب المجموعة ضد فريق استقلال طهران الإيراني المتواجد في المركز الثاني بنفس رصيد نقاط الدحيل القطري متصدر الترتيب، ونفس رصيد نقاط الأهلي السعودي صاحب المركز الثالث، حيث تشتد المنافسة بين الفرق الثلاث على التأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، وسيتم حسم الأمور بشكل نهائي بإقامة مباريات الجولة الأخيرة التي تشهد انطلاق موعد مباراة الأهلي السعودي والدحيل في الحادية عشرة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة.
الأهلي ضد الدحيل في مباراة قوية يأمل فيها أهلي جدة تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة تؤهله لثمن نهائي البطولة، ويأمل رفاق السومة في تحقيق انتصار يعودوا به لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل سلبيا في آخر مبارياتهم في البطولة ضد الاستقلال في الجولة الماضية ليكون تعادلهم الثاني في مرحلة المجموعات بعدما تعادل في الجولة الثانية في تلك المجموعة ضد الدحيل بهدف لكل فريق، حيث تقدم وقتها أولونجا للدحيل قبل أن يتعادل عمر السومة لأهلي جدة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليقتنص لفريقه وقتها أولى نقاطه بعد خسارته العريضة في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين ضد الاستقلال ليتلقى خسارته الوحيدة في مرحلة المجموعات، بينما حقق الفريق انتصارين في البطولة كانا على حساب الشرطة العراقي في الجولتين الثالثة والرابعة بثلاثية دون رد، وهدفين مقابل هدف ليجمع ثمانية نقاط.
فريق الدحيل القطري لا يختلف وضعه عن الأهلي في ظل امتلاكه حاليا ثمانية نقاط في رصيده حققها من الفوز في مبارتين، والتعادل في مبارتين، والخسارة في مباراة وحيدة كانت في الجولة الماضية ضد فريق الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف وحيد سجله أولونجا ليفقد الفريق القطري ثلاث نقاط هامة.
ترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي السعودي والدحيل الإياب
- 11:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، والأردن.
- 00:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والدحيل
- عبر تطبيق GSA live مجانا بتعليق سمير المعيرفي.
- عبر يوتيوب القنوات الرياضية السعودية مجانا.
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