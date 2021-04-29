موعد ماتش الأهلي والجونة اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد السلام مباراة الأهلي والجونه اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021 في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري، حيث يأمل الأهلي في تحقيق فوز يواصل به تفوقه على الجونه كما كان الحال في المباريات الست الأخيرة التي جمعتهما، والتي كان آخرها في الجولة الثانية والعشرين في الدوري الموسم الماضي، والتي تمكن فيها الأهلي من تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل، ويأمل الأهلي في استغلال تعثر الزمالك ضد المقاولون لتقليص الفارق معه إلى نقطة وحيدة فقط في حال انتصاره ضد الجونه مع خوضه مبارتين أقل من الفارس الأبيض.

الأهلي يلاقي الجونة في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة يواصل بها الانتصارات في البطولة، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في آخر مبارياته التي خاضها ضد فريق المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم محمد شريف أولا للأهلي في الدقيقة 11 قبل أن يتعادل عمر كمال للمصري في الوقت البديل للشوط الأول، قبل أن يضيف محمد شريف هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 63 من الشوط الثاني ليقتنص للأهلي ثلاث نقاط هامة، ويحقق رفاق موسيماني انتصارهم الثاني تواليا بعد الفوز العريض ضد إنبي في الجولة قبل الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الأهل سيستعيد في مباراته ضد الجونه لاعبه محمود وحيد المبتعد عن الفريق للإصابة منذ مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، كما استعاد كلا من ياسر إبراهيم، وبدر بانون في الجولة الماضية، كما يواصل كريم نيدفيد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، ويلتحق به خلال الأيام القادمة كلا من جونيور أجاي، وعلي معلول، ولن تكون مهمة الأهلي سهلة ضد فريق الجونة العنيد المتواجد حاليا في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 18 مباراة في الدوري حقق فيها الفوز في ست مباريا، وتعادل في ست مباريات مثلها، وخسر مثلها، والفريق يأمل في استعادة نغمة الانتصارات بعدما تلقى الخسارة ضد أسوان في آخر مبارياته في دور الستة عشر في كأس مصر، وانتهت بفوز أسوان بهدف دون رد ليودع الجونة البطولة.

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موعد ماتش الأهلي والجونة اليوم

9:30 توقيت مصر، وليبيا.

10:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، فلسطين، وقطر.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والجونه