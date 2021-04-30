موعد مباراة الأهلي والدحيل القادمة الجمعة على GSA live في دوري أبطال أسيا

موعد مباراة الأهلي والدحيل ، يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، اللقاء العربي الكبير بين الكبيرين الأهلي السعودي والدحيل القطري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا، مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، يسعى كل فريق للفوز بها وضمان الصعود للأدوار العليا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني، يدخل الأهلي السعودي اللقاء برغبة قوية في الفوز وحجز بطاقة التأهل، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، وهو نفس رصيد استقلال طهران صاحب المركز الأول، والدحيل القطري صاحب المركز الثاني ولكل فريق منهم ثماني نقاط، ولذلك تكمن أهمية نقاط المباراة الثلاث لكل فريق.

وفي المقابل يسعى الدحيل القطري لتخطي عقبة الأهلي السعودي، والفوز بالمباراة لكي يضمن حجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أسيا، وكان الدحيل قد سقط في فخ الهزيمة غير المتوقعة في الجولة الخامسة أمام الشرطة العراقي، مما عقد الأمور وجعله مطالب بالفوز بالمباراة أمام الأهلي حتى لا يضع نفسه أمام احتمالات لا يرغب فيها، ففي حالة الهزيمة وفوز استقلال طهران يصبح الدحيل خارج البطولة، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية من الفريقين، يسعى خلالها كل فريق نحو الفوز بها والصعود للأدوار العليا من خلالها.

موعد مباراة الأهلي والدحيل

تقام المباراة غداً الجمعة الموافق 30 أبريل 2021، ويستضيف أحداث اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:15:- الساعة الثامنة وربع حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

23:15:- الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

24:15:- الثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

22:15:- العاشرة وربع بتوقيت القاهرة.

20:15:- التاسعة وربع بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة المنتظرة بين الفريقين الأهلي السعودي والدحيل القطري، على تطبيق GSA live الإلكتروني، ويتولى أمر التعليق على المباراة المعلق المتميز “سمير المعرفي”.

بطاقة مباراة الأهلي والدحيل