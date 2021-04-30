نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو لحظة طرد تشافي في مباراة النصر والسد ومساعده يعلق على الواقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا طرد تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري وآثار طرد لاعب برشلونة السابق موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان النصر السعودي قد نجح في الفوز على نادي السد في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري الأبطال، والتي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وتمكن العالمي من الفوز بنتيجة 2-1 واقتناص ثلاث نقاط ثمينة جعلته يحتل صدارة مجموعته في البطولة برصيد 11 نقطة مبتعداً بفارق نقطة واحدة عن السد الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما استقر نادي الوحدات الأردني في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وتذيل فولاد الإيراني ترتيب المجموعة ليأتي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، وبهذا الانتصار الثمين نجح النصر رسمياً في التأهل للدور الثمن النهائي من المسابقة الآسيوية.

طرد تشافي في مباراة النصر والسد

كان النصر قد افتتح التسجيل في الدقيقة 32 من عمر اللقاء عبر هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي استغل هفوة قاتلة من حارس مرمى السد الذي أعطى له الكرة على طبق من فضة بالخطأ، واستغل حمدالله الهدية وسدد الكرة بقوة في الشباك، وفي الدقيقة 74 عزز عبد الإله العمري من تقدم النصر بعدما أضاف الهدف الثاني عبر رأسية قوية.

ومع اقتراب نهاية أحداث المباراة عدل فريق السد القطري من النتيجة واستطاع تسجيل الهدف الأول له والوحيد في المباراة من خلال ضربة جزاء نفذها اللاعب الإسباني سانتي كازرولا لتصبح النتيجة 2-1، وانتهت المباراة على هذه النتيجة لتعلن عبور النصر بنجاح للدور ال16 من دوري الأبطال.

وشهدت المباراة طرد تشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق ومدرب فريق السد القطري الحالي في الدقيقة 89 بعد وابل من الاعتراضات أطلقها المدرب الإسباني تجاه الطاقم التحكيمي، وذلك بعد أن قام حكم الراية باحتساب هجمة واعدة لصالح فريق السد تسلل حيث أظهرت اللقطات انفعال تشافي بشكل كبير، ليقوم الحكم بطرده من ملعب المباراة.

لحظة طرد تشافي في مباراة النصر والسد

عرضت الصفحة الرسمية لصحيفة “الشرق الأوسط” الرياضية على تويتر مقطع فيديو مصور من المدرجات يظهر فيه لحظة طرد تشافي مدرب السد القطري بعد انفعاله واعتراضه بشكل واضح رفقة الجهاز المعاون ثم توجه الحكم للتحدث مع الحكم المساعد خلف الخطوط، واتخذ قراره بطرد تشافي وأشهر البطاقة الحمراء في وجهه، ورفض لاعب برشلونة السابق على إثر الطرد الخروج للمؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة ليحل مساعده بدلاً منه في المؤتمر، وأكد مساعد تشافي في تصريحاته أن فريقه لا يعلم ما إذا كانت قرارات الحكم صائبة أم لا، ولكن سيتم مراجعتها وتحديد مدى صحتها في وقت لاحق.