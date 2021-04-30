نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي القادمة الإياب على GSA live بدوري أبطال أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي ، يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، وذلك ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أسيا 2021، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الهلال السعودي بهدفين دون رد، يدخل الهلال المباراة وقد ضمن وهو في المركز الثاني برصيد عشر، خلف استقلال دوشنبه والذي يحتل المركز الأول بنفس عدد النقاط بعشر نقاط، ولكن الزعيم يرغب في الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، والصعود عن المجموعة الأولى كأول المجموعة، ولا يريد أن يدخل في حسابات أفضل الثواني من كل المجموعات، لذلك سيدخل الزعيم اللقاء برغبة أكيدة وقوية نحو الفوز بالمباراة، وانتظار نتيجة استقلال دوشنبه أمام أجمك.

وفي المقابل يدخل شباب الأهلي اللقاء وقد ودع البطولة رسمياً، حيث يحتل المركز الثالث برصيد أربع نقاط فقط، وفي حالة الفوز سيصل إلى النقطة السابعة وهي لا تكفيه للصعود عن المجموعة، ولكنه يرغب في تقديم مباراة قوية وممتعة يودع بها البطولة، ويترك أثر طيب في ذهن المتابعين للمباراة، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة، يسعى الفريقين للفوز بها والحصول على نقاطها، وفيما يلي نستعرض معكم عبر موقع “ثقفني” موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال وشباب الأهلي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات، السابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

ترتيب فرق المجموعة حتى الجولة الخامسة

المركز الأول:- استقلال دوشنبه برصيد 10 نقاط. المركز الثاني:- الهلال السعودي برصيد 10 نقاط. المركز الثالث:- شباب الأهلي برصيد 4 نقاط. المركز الرابع:- أجمك برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر تطبيق GSA live.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الحربي”.

بطاقة مباراة الهلال وشباب الأهلي