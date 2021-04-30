انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعادل الزمالك والمقاولون .. تعرف على ترتيب الدورى المصرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إنتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب أمس الخميس، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، فى مباراة إتسمت بالقوة وكثر الهجمات بين الفريقين، حيث يسعى كارتيرون الإبتعاد بالصدارة فى ترتيب الدورى المصرى، وتوسيع الفارق بينه وبين النادى الأهلى صاحب المركز الثاني، والذى يخوض مباراته اليوم مع فريق الجونة، وفى حالة فوز النادى الاهلى، سوف يقل الفارق بينه وبين الزمالك إلى 4 نقاط .

وتقام يوم الأحد القادم مباراة الزمالك وبيراميدز، فى تحدى جديد امام الفريق الأبيض، حيث أنه سوف يسعى جاهداً للحصول على الثلاث نقاط ولا بديل عنهم، لأن فى حالة حدوث أي نتيجة آخرى سوف تضع الزمالك فى موقف صعب، والذي قد يعرضه لخسارة صدارة ترتيب الدورى المصرى.

ترتيب الدورى المصرى موسم 2020/2021

نعرض عليكم ترتيب الدورى المصرى، وترتيب كل فريق وعدد المباريات التى خاضها، وكذلك عدد مرات الفوز والخسارة :

الترتيب الفريق لعب فوز هزيمة تعادل له عليه النقاط 1 الزمالك 18 12 2 4 32 11 40 2 الأهلي 15 11 1 3 31 10 36 3 بيراميدز 18 7 2 9 25 17 30 4 المصري 19 7 4 8 23 15 29 5 الاتحاد السكندرى 18 8 6 4 22 22 28 6 سموحة 18 5 1 12 26 18 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 19 21 26 8 سيراميكا كليوبترا 18 6 5 7 22 20 25 9 الجونة 18 6 6 6 20 21 24 10 غزل المحلة 18 5 4 9 16 18 24 11 إنبى 18 6 6 6 20 21 24 12 أسوان 17 5 7 5 11 21 20 13 المقاولون العرب 19 5 10 4 20 27 19 14 طلائع الجيش 18 4 9 5 21 22 17 15 وادي دجلة 19 3 9 7 15 23 16 16 الاسماعيلي 18 2 8 8 16 24 14 17 البنك الأهلي 18 2 8 8 15 24 14 18 الإنتاج الحربى 18 2 10 6 13 32 12

تابعونا بإستمرار لمعرفة ترتيب الدورى المصرى لحظة بلحظة بعد نهاية مباريات كل يوم .