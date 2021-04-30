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عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر برقم اللوحة أو رقم الهوية , ويعتبر هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة لدى القاطنين في المملكة العربية السعودية بغض النظر أن كانوا من السعوديين الأصليين أو من الوافدين من جميع البلدان والذي يصل عددهم لحوالي 121 مليون وافد من جميع بقاع الأرض والذين يمتلكون في الغلب سيارات أو مركبات أخرى, وبالنسبة للتأمين فهو مهم لهم بشكل عام كون شركات التأمين في دول الخليج العربي فاعلة وتدفع ثمن السيارة أو ثمن الأعطال التي تحدث نتيجة الحوادث المرورية الكثيرة, ويجد الناس شركات التأمين جيدة معهم حتى يستفيدو منها في في الحوادث عافانا الله وإياكم.

الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر أبشر

ويتم الاستعلام عن صلاحية التأمين عبر منصة أبشر برقم الهوية أو برقم اللوحة بشكل مباشر وهي كالتالي :

الدخول إلى منصة أبشر البوابة العامة للدخول الموحد وذلك عبر الموقع الرسمي.

قم بالدخول إلى فرع أبشر أفراد من ضمن الخيارين الرئيسين في واجهة الدخول.

عليك التسجيل باسم المستخدم الخاص بك بالاضافة إلى كلمة المرور خاصتك.

اضغط على كلمة دخول.

قم بالبحث عبر أيقونة البحث المعتمدة داخل الموقع عن عبارة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات وفي هذه الحالة يتم نقلك إلى صفحة الخدمة مباشرة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التامين على المركبات للمواطنين والمقيمين

وعند دخولك إلى صفحة الخدمة فإنه عليك ادخال رقم الهوية السعودية, وإذا كنت وافد يمكنك وضع رقم هوية مقيم أو رقم الإقامة المعتد عند دخولك للملكة.

قم بادخال رقم السيارة التي تريد الاستعلام عن صلاحية تأمينها ثم قم بوضع الرقم المرئي لكل مركبة.

قم بالضغط على أيقونة عرض ليتم اعطائك كل التفاصيل عن تأمين مركبتك.

كيفية الاستعلام عن صلاحية على المركبات

في بداية الأمر يجب عليك أن تكن مستخدم لمنصة أبشر ويجب ان يكن لديك حساب مستخدم مع كلمة مرور ورمز تحقق خاص بك عبر منصة أبشر.

يجب أن يكن لديك مركبة مرخصة وغير مترتب عليها رسوم أو مخالفات قديمة ير مدفوعة.

فوائد خدمة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

وفي نهاية الأمر هذه كلها خطوات من أجل راحة المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية, وكل هذه الخطوات بفضل الرعاية الحكومية للخدمات الرقمية لحفظ صحة المواطن والحد من انتشار فايروس كورونا وهي ضمن الخطوات الاستباقة للحماية العامة, مثل إصدار نتائج الأمن العام عبر أبشر , ونتائج الدفاع المدني عبر منصة أبشر , والاستعلام عن فعالية الإقامة عبر الانترنت.