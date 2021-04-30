كيفية مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا على الإنترنت وتردد القناة المجانية

كيفية مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا على الإنترنت وتردد القنوات المفتوحة التي حصلت على حقوق بث المباريات لمدة أربع سنوات متتالية بعد أن كان يمتلك حقوق البث لسنوات عديدة قنوات بي ان سبورت الرياضية، لهذا نقدم لكم عبر هذا التقرير المهم طريقة مشاهدة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا مجاناً بدون دفع أي رسوم مالية وذلك من أي مكان في العالم، كما نوضح إليكم الروابط المباشرة لبث المباريات والبطولات الآسيوية.

كيفية مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا على الإنترنت

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال آسيا للأندية أبطال الدوري وجميع المباريات الدولية في آسيا وكذلك العديد من المباريات المحلية السعودية مثل بطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة الكأس ومباريات المنتخب السعودي وجميع مباريات المنتخبات الخليجية عبر رابط القنوات الناقلة لبطولة آسيا، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة المباريات علي المنصة التي استطاعت أن تتملك حقوق البث لبطولة آسيا منصة GSA live.

مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا

يتلقى اليوم في تمام الساعة 8.45 مساءا بتوقيت القاهرة فريق الشرطة ضد فريق استقلال حيث يتصدر فريق استقلال المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، فيما يوجه اليوم أيضا فريق الهلال فريق شباب الأهلي في تمام الساعة 10 مساءا حيث يمتلك الهلال 10 نقاط فيما حصل شباب الأهلي علي 4 نقاط قبل هذه المباراة، كما يلتقي فريق أجمك أف سي ضد استقلال دوشنبه في تمام الساعة العاشرة مساءا حيث يحتل فريق استقلال دوشنبه 10 نقاط قبل مباريات اليوم فيما يحتل فريق فريق أجمك أف سي 4 نقاط فقط، يتم نقل هذه المباريات علي تردد منصة gsa live.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا

المجموعة الأولي:



استقلال دوشنبه 10 نقاط الهلال 10 نقاط شباب الأهلي 4 نقاط اجمك اف سي 4 نقاط

المجموعة الثانية:

الشارقة 11 نقطة تراكتور 10 نقطة باختاكور 7 نقاط القوة الجوية نقطتين

المجموعة الثالثة:

استقلال 8 نقاط لخويا 8 نقاط الأهلي 8 نقاط الشرطة 3 نقاط

المجموعة الرابعة:

النصر 11 السد 10 الوحدات 7 فولاد 5

المجموعة الخامسة:

برسبوليس 15 الوحدة 13 غوا 3 الريان 2

في الختام نتمنى لكم التمكن من مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا على الإنترنت علي منصة gsa live.