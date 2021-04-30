موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا القادمة السبت 1 مايو والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا ، حيث يستضيف استاد الفريدو دي استيفانو أحداث اللقاء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإسباني، يدخل الملكي المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، حيث لا مجال لضياع أي نقاط في ظل الصراع الكبير بين الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، والفارق الضئيل بينهم في عدد النقاط، لذلك كل مباراة من المباريات المتبقية من عمر الليجا الإسبانية هي بطولة في حد ذاتها، ويدخل الملكي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، وهو نفس رصيد برشلونة، وبفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 73 نقطة، أما أساسونا فيأتي في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، ويرغب في تحقيق مفاجئة من العيار الثقيل بالفوز على الكبير الملكي ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

يستضيف ملعب الفريدو دي استيفانو اللقاء وذلك يوم السبت الموافق 1 مايو 2021، حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة بتوقيت جرينتش.

20:00:- الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وفلسطين والأردن وسوريا والبحرين والكويت وقطر.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان، ضاغطاً على أوساسونا من بداية المباراة بغية تحقيق هدف مبكر يسهل من مهمة الملكي، ولذلك فمن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- تيبو كورتوا.

خط الدفاع:- مارسيلو – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – اودريزولا.

خط الوسط:- كاسيميرو – توني كروس – إيسكو.

خط الهجوم:- هازارد – كريم بنزيما – أسينسيو.

ترتيب الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 33 22 7 4 5 22:60 38 73 2 ريال مدريد 33 21 8 4 5 24:56 32 71 3 برشلونة 33 22 5 6 5 31:77 46 71 4 إشبيلية 33 22 4 7 5 26:49 23 70 5 ريال سوسييداد 33 14 11 8 5 34:51 17 53 6 ريال بيتيس 33 14 8 11 5 45:42 -3 50 7 فياريال 33 12 13 8 5 38:50 12 49 8 غرناطة 33 13 6 14 5 54:43 -11 45 9 أتلتيك بيلباو 33 10 12 11 5 36:43 7 42 10 سيلتا فيغو 33 10 11 12 5 51:44 -7 41 11 أوساسونا 33 10 10 13 5 39:31 -8 40 12 ليفانتي 33 9 11 13 5 46:38 -8 38 13 قادش 33 9 10 14 5 49:28 -21 37 14 فالنسيا 33 8 12 13 5 48:41 -7 36 15 خيتافي 33 8 10 15 5 39:26 -13 34 16 ديبورتيفو ألافيس 33 7 10 16 5 49:28 -21 31 17 إلتشي 33 6 12 15 5 49:29 -20 30 18 بلد الوليد 33 5 15 13 5 45:31 -14 30 19 هويسكا 33 5 12 16 5 50:31 -19 27 20 إيبار 33 4 11 18 5 46:23 -23 23

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباراة ريال مدريد وأوساسونا على قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني، في شمال أفريقيا والوطن العربي، وستنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عصام الشوالي”.

بطاقة المباراة