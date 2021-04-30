الأهلي يواجه صن داونز في ربع النهائي دوري أبطال أفريقيا

وضعت قرعة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي في مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في واحدة من أقوي المواجهات المنتظرة ، حيث تعودت الجماهير مشاهدة مباريات قوية تجمع الفريقين ، كما وضعت القرعة التي أقيمت اليوم الجمعة فريق مولودية الجزائر في مواجهة فريق الوداد المغربي ووضعت فريق الترجي التونسي في مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري وأخيراً يقابل فريق كايزرتشيفز الجنوب أفريقي فريق سيمبا التنزاني

الأهلي المصري في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي

يواجه فريق النادي الأهلي حامل اللقب فريق صن داونز الجنوب أفريقي حيث شهدت مباريات الفريقين ملحمة كبيرة حيث يعتبر الأهلي فريق صن داونز من أقوي الخصوم ، الجدير بالذكر إن موسيماني مدرب الأهلي الحالي يواجهة فريقه السابق حيث لقب موسيماني بصانع تاريخ فريق صن دوانز سواء وهو لاعب أو وهو مدرب حيث تولي إدارة الفريق منذ عام 2012 وحتي 2020 قبل تدريبه للنادي الأهلي

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز

تعد تلك المواجهة هي الثالثة علي التوالي بين الفريقين حيث تقابل الفريقين في ربع نهائي أخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا ، وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 14 أو 15 من مايو القادم ، بينما تقام مباراة العودة في 21 أو 22 من نفس الشهر ، بينما تتم مواجهة الذهاب للدور نصف النهائي يوم 18 أو 19 يونيو القادم ومواجهة الإياب يوم 25 أو 26 من نفس الشهر فيما تتم المباراة النهائية في ال17 من يوليو القادم وحتي اللحظة لم يعلن بعد الملعب الذي سوف يقام عليه المبارة .

الأهلي يطلب تأجيل مباراتي دجلة وسيراميكا

بعد إعلان نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا خاطب النادي الأهلي إتحاد الكرة المصري ،وقد طلب منه تأجيل إقامة المباريات الخاصة بالدوري وإقامتها في فترة توقف الدوري حيث كان من المقرر للأهلي إن يخوض مباراة مع فريق وادي دجلة في الأسبوع الـ 22 للدوري ومباراة مع فريق سيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ 23 ف الدوري ، وقد أكدت إدارة النادي إن هذا الطلب جاء بسبب الضغط الكبير الذي يقع علي النادي حيث أنه مطالب بمباراة كل 72 ساعة .