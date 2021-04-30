قرعة دوري أبطال إفريقيا..الأهلي يصطدم بصنداونز مواجهة نارية في ربع نهائي

قرعة دوري أبطال إفريقيا – أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة قرعة دوري أبطال إفريقيا للربع النهائي، صاحب اللقب النادي الأهلي المصري لم تكن القرعة في صالحه وسيواجه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي كان مقنع للغاية في دور المجموعات والذي أقصى نادي تي بي مازيمبي القوي، هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها الناديان في هذه المرحلة من المنافسة، يبقى أن نرى من سيفوز بالمباراة على أية حال، هذه المباراة تعد بأن تكون خاصة للمدرب بيتسو موسيماني، الذي انتقل من ناد إلى ناد في نوفمبر الماضي وهو الآن مسؤول عن الاهلي المصري.

قرعة دوري أبطال إفريقيا الربع النهائي بالنسبة لباقي النوادي

بالنسبة للجزائريين الذين ما زالوا في السباق، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سينتظرهم دربيان مغاربيان، حيث سيواجه الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مع الجزائري شباب بلوزداد، بحسب نتيجة القرعة التي أجريت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة ويلعب الممثل التونسي مباراة الذهاب في الجزائر يوم 14 أو 15 مايو ويعود إلى تونس العاصمة بعد ذلك بأسبوع (21-22 مايو). بينما سيلتقي مولودية الجزائر وداد الدار البيضاء.

احتل كل من مولودية الجزائر و شباب بلوزداد المركز الثاني في مجموعتهما خلف ماميلودي صن داونز و EST على التوالي، لذلك سيتعين عليهم لعب مباراة الإياب خارج أرضهم، في المباراة الأخير وضعت قرعه دوري ابطال افريقيا التنزانيون سيمبا الذين تغلبوا على الأهلي وأقصوا فيتا كلوب ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل بفارق ضئيل أمام الغيني هورويا مباريات الذهاب من 14 إلى 15 مايو ، تعود من 21 إلى 22 مايو هذا ما قررته الكاف اليوم في القرعة.

برنامج ربع النهائي دوري ابطال إفريقيا