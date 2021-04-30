نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال إفريقيا..الأهلي يصطدم بصنداونز مواجهة نارية في ربع نهائي في المقال التالي
قرعة دوري أبطال إفريقيا – أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة قرعة دوري أبطال إفريقيا للربع النهائي، صاحب اللقب النادي الأهلي المصري لم تكن القرعة في صالحه وسيواجه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي كان مقنع للغاية في دور المجموعات والذي أقصى نادي تي بي مازيمبي القوي، هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها الناديان في هذه المرحلة من المنافسة، يبقى أن نرى من سيفوز بالمباراة على أية حال، هذه المباراة تعد بأن تكون خاصة للمدرب بيتسو موسيماني، الذي انتقل من ناد إلى ناد في نوفمبر الماضي وهو الآن مسؤول عن الاهلي المصري.
قرعة دوري أبطال إفريقيا الربع النهائي بالنسبة لباقي النوادي
بالنسبة للجزائريين الذين ما زالوا في السباق، مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سينتظرهم دربيان مغاربيان، حيث سيواجه الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مع الجزائري شباب بلوزداد، بحسب نتيجة القرعة التي أجريت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة ويلعب الممثل التونسي مباراة الذهاب في الجزائر يوم 14 أو 15 مايو ويعود إلى تونس العاصمة بعد ذلك بأسبوع (21-22 مايو). بينما سيلتقي مولودية الجزائر وداد الدار البيضاء.
احتل كل من مولودية الجزائر و شباب بلوزداد المركز الثاني في مجموعتهما خلف ماميلودي صن داونز و EST على التوالي، لذلك سيتعين عليهم لعب مباراة الإياب خارج أرضهم، في المباراة الأخير وضعت قرعه دوري ابطال افريقيا التنزانيون سيمبا الذين تغلبوا على الأهلي وأقصوا فيتا كلوب ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل بفارق ضئيل أمام الغيني هورويا مباريات الذهاب من 14 إلى 15 مايو ، تعود من 21 إلى 22 مايو هذا ما قررته الكاف اليوم في القرعة.
برنامج ربع النهائي دوري ابطال إفريقيا
- الأهلي (مصر) – ماميودي صنداونز (جنوب إفريقيا)
- مولودية الجزائر (الجزائر) – الوداد البيضاوي (المغرب)
- شباب بلوزداد (الجزائر) -إسبرانس تونس (تونس)
- كايزر شيفز (جنوب أفريقيا) – سيمبا (تنزانيا)
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرعة دوري أبطال إفريقيا..الأهلي يصطدم بصنداونز مواجهة نارية في ربع نهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.