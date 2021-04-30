موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب مانويل مارتينيز فاليرو مباراة اتلتيكو مدريد ضد التش اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021 في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع فريق ريال مدريد حامل اللقب على ملعبه ضد أوساسونا، حيث تتواصل المنافسة الشرسة على لقب الليجا بين أربع فرق على رأسها متصدر الترتيب أتلتيكو مدريد، برشلونة صاحب المركز الثاني، ريال مدريد الثالث، وإشبيلية المتواجد في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط فقط عن أتلتيكو قبل خمس جولات من نهاية البطولة، وسينطلق موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي اليوم في الخامسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد يلاقي إلتشي خارج ملعبه في مباراة صعبة يأمل فيها رفاق سيميوني تحقيق الفوز، والعودة إلى مسار الانتصارات من جديد بعد أن تلقى الخسارة في آخر مبارياته في الليجا ضد فريق أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس معقل بلباو بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث افتتح برينجور النتيجة مبكرا للفريق الباسكي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل سافيتش في الدقيقة 77 لأتلتيكو مدريد، ولكن مارتينيز تمكن من خطف الفوز لفريقه بتسجيله هدف الفوز قبل نهاية المباراة بأربع دقائق ليفقد رفاق سيميوني ثلاث نقاط هامة، ويتجمد رصيده عند 73 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة في الدوري، تمكن فيها من تحقيق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر أربع مباريات.

رفاق سيموني رغم تلقيهم الخسارة ضد بلباو لم يفقدوا صدارة الترتيب بعد الهدية التي أهداها لهم فريق غرناطة بانتصارهم ضد فريق برشلونة في مباراة مؤجلة بهدفين مقابل هدف ليحافظ لأتلتيكو على الصدارة بفارق نقطتين عن الفريق الكتالوني الذي أضاع فرصة ذهبية للتواجد على الصدارة في حالة كان تمكن من تحقيق الفوز ضد الفريق الأندلسي غرناطة، ويأمل أتلتيكو مدريد في الحفاظ على صدارة الترتيب باقتناص نقاط المباراة ضد إلتشي، وتكرار انتصاره أمامه كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما في الجولة الرابعة عشر على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والتي انتهت بفوز أتلتيكو بثلاثة أهداف لهدف.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي اليوم

3:15 توقيت الجزائر، وتونس.

4:15 توقيت مصر، وليبيا.

5:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، فلسطين، وقطر.

6:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد إلتش