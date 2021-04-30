موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021 في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد مباراة أخرى هامة في نفس الجولة تجمع فريق أتلتيكو مدريد متصدر جدول الترتيب ضد إلتشي، حيث يواصل ريال مدريد المنافسة على الليغا التي يحمل لقبها، ويأمل في الحفاظ على ذلك اللقب هذا الموسم في مهمة صعبة في ظل منافسة كبيرة مع الروخيبلانكوس صاحب الصدارة، وبرشلونة المتواجد في المركز الثاني، وإشبيلية المتواجد حاليا في المركز الرابع، بينما فريق ريال مدريد متواجد حاليا في المركز الثالث بفارق نقطتين عن رفاق سيموني، وبالتساوي في النقاط مع الفريق الكتالوني، وينطلق موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يستضيف أوساسونا في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن ابتعد الفريق عنها في الفترة الأخيرة محققا انتصار وحيد فقط في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري الأسباني، ودوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك الانتصار ضد قادش في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني بثلاثة أهداف دون رد سجلها بنزيمة “هدفين”، وأودوريوزولا، وتعادل في أربع مباريات بدأها في مباراة الإياب ضد ليفربول في ربع نهائي التشامبيونزليج سلبيا، ثم التعادل سلبيا أيضا ضد خيتافي، قبل أن يتعادل سلبيا في آخر مبارياته بالليجا ضد ريال بيتيس ليفقد أربع نقاط هامة في آخر جولتين.

ريال مدريد واصل مسلسل التعادلات وفشل في تحقيق الفوز في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق تشيلسي الإنجليزي على ملعبه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مكتفيا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق سجله كريم بنزيمة للريال ليعادل هدف بوليسيتش الذي تقدم به أولا للبلوز، ويأمل زيدان في تحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه ضد أوساسونا الذي فرض التعادل السلبي على الميرنجي في مباراة الذهاب بينهما في الجولة الثامنة عشر.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، قطر، الكويت، الأردن، لبنان، وسوريا.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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