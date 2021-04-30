“قرعة ابطال افريقيا” نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 مواجهات الأهلي وبيراميدز في أفريقيا ٢٠٢١

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عمر شويل - جدة أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل 2021 في العاصمة المصرية القاهرة (مقر الكاف). وجاءت نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 بمواجهات مثيرة في قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي للمسابقة الأقوى في القارة السمراء، دوري أبطال أفريقيا. وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 عن مواجهة حامل اللقب النادي الأهلي المصري فريق صنداونز الجنوب أفريقي في دور ربع نهائي أبطال أفريقيا ٢٠٢١، بينما يواجه مولودية الجزائر فريق الوداد المغربي، ويلعب الترجي التونسي ضد شباب بلوزداد الجزائري، ويقابل سيمبا التنزاني فريق كايزر الجنوب أفريقي، وذلك ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021. وتلعب مواجهات دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا كالتالي؛ يواجه الفائز من الأهلي وصنداونز، الفائز من الترجي وشباب الجزائر، أما المباراة الثانية من مواجهات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢١ يواجه الفائز من سيمبا وكايزر الفائز من الوداد ومولودية الجزائر.

جدير بالذكر أن نادي الأهلي المصري تمكن من التأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ٢٠٢١ بعد وصافة المجموعة الأولى للبطولة برصيد ١١ نقطة خلف سيمبا التنزاني، وذلك بعد ٣ انتصارات، ٢ تعادل، هزيمة من سيمبا التنزاني صاحب صدارة المجموعة. بينما يواجه بيراميدز في دور ربع نهائي الكونفدرالية ٢٠٢١ إنيمبا النيجيري.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

تقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢١ بين الأهلي وصنداونز في مصر يوم ١٤ أو ١٥ أو ١٦ مايو القادم، بينما تقام مبارة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بين صنداونز والأهلي يوم ٢١ أو ٢٢ أو ٢٣ من الشهر ذاته.

وفي حالة تمكن حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا من عبور دور ربع النهائي يواجه الفائز من لقاء شباب الجزائر والترجي التونسي ضمن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢١.

وستقام مباراة الذهاب للنادي الأهلي في حال تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢١ على ملعبه، بينما تقام مباراة الإياب خارج ملعب صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 9 مرات.

نتيجة قرعة الكونفدرالية ٢٠٢١

بينما أسفرت قرعة البطولة الكونفدرالية 2021 التي تأهل إلى دور ربع نهائي الكونفدرالية نادي بيراميدز في رحلة البحث عن الكونفدرالية الأولى في تاريخه، إذ يواجه فريق إنيمبا النيجيري. وتقام مباراة الذهاب بين بيراميدز وإنيمبا في مصر يوم 16 مايو القادم، ومباراة العودة يوم 23 مايو 2021.