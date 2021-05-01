لايبزيغ يفوز على بريمن ويتأهل

لايبزيغ يفوز على بريمن ويتأهلتأهل فريق لايبزيغ للمباراة النهائية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه فيردر بريمن 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الدور قبل النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وفي الوقت الإضافي تقدم لايبزيغ بهدف سجله هوانغ هي تشان في الدقيقة 93 وتعادل بيتينكورت ليوناردو لبريمن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول، قبل أن يسجل إيميل فورسبيرج هدف الفوز لفريق لايبزيغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وكان لايبزيغ تأهل للدور قبل النهائي بفوزه على فولفسبورغ 2 - صفر في دور الثمانية، فيما صعد فيردر بريمن لهذا الدور بفوزه على يان ريغينسبورغ 1 - صفر.

ويلتقي لايبزيغ في المباراة النهائية المقرر إقامتها 13 مايو المقبل مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل السبت.