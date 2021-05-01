نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد القادمة الأحد والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، تنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم الإنجليزية، المباراة الهامة بين الكبيرين ليفربول ومانشستر يونايتد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، ويطمع كتيبة يورجن كلوب محمد صلاح ورفاقه في الفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، والدخول في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، حتى يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ويحتل الليفر المركز السادس برصيد 54 نقطة، ويرغب في الخروج من عدم التوفيق الذي يلاحقه والأداء السيئ هذا الموسم بالفوز على المان يونايتد.

وفي المقابل يسعى المان يونايتد للفوز بالمباراة ومواصلة مطاردة المان سيتي المتصدر للدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، ويحتل المان سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة حماسية من قبل الفريقين، يريد كل فريق الفوز بها والحصول على نقاطها، وفيما يلي نستعرض معكم موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

يستضيف استاد أولد ترافورد أحداث اللقاء الهام، يوم الأحد الموافق 2 مايو، وذلك حسب التوقيتات التالية:

15:30:- الساعة الثالثة ونصف بتوقيت جرينتش.

16:30:- الساعة الرابعة ونصف عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:30:- الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

18:30:- الساعة السادسة ونصف بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن والكويت والبحرين واليمن وقطر.

19:30:- السابعة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 33 24 5 4 5 24:69 45 77 2 مانشستر يونايتد 33 19 10 4 5 35:64 29 67 3 ليستر سيتي 34 19 6 9 4 39:61 22 63 4 تشيلسي 33 16 10 7 5 31:51 20 58 5 وست هام يونايتد 33 16 7 10 5 43:53 10 55 6 ليفربول 33 15 9 9 5 39:55 16 54 7 توتنهام هوتسبير 33 15 8 10 5 38:56 18 53 8 إيفرتون 32 15 7 10 6 40:44 4 52 9 ليدز يونايتد 33 14 5 14 5 50:50 0 47 10 آرسنال 33 13 7 13 5 37:44 7 46 11 أستون فيلا 32 13 6 13 6 37:46 9 45 12 وولفرهامبتون 33 11 8 14 5 45:32 -13 41 13 كريستال بالاس 32 10 8 14 6 54:34 -20 38 14 ساوثهامتون 33 10 7 16 5 59:41 -18 37 15 بيرنلي 33 9 9 15 5 45:30 -15 36 16 نيوكاسل يونايتد 33 9 9 15 5 54:36 -18 36 17 برايتون 33 7 13 13 5 39:33 -6 34 18 فولهام 33 5 12 16 5 43:25 -18 27 19 وست بروميتش ألبيون 33 5 10 18 5 64:30 -34 25 20 شيفيلد يونايتد 33 5 2 26 5 56:18 -38 17

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الألماني يورجن كلوب، بالتشكيل المعتاد له في الفترة الأخيرة، فهو يرغب في الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، لذلك سوف يضغط على المان سيتي منذ بداية المباراة، ليبقي على آماله في التواجد مع الأربعة الكبار حتى يستطيع المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ولذلك من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- أليسون.

خط الدفاع:- روبيرتسون – كاباك – فابينيو – أرنولد.

خط الوسط:- فينالدوم – تياجو – جونز.

خط الهجوم:- محمد صلاح – فيرمينيو – ماني.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

بالنسبة لدول شمال أفريقيا والوطن العربي، سوف تنقل المباراة لهم عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها القناة الوحيدة في هذه المنطقة الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة متواصلة، بتقنية عالية جداً بجودة صورة HD و 4K ونقاء صوت عالي، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق التونسي المتألق “عصام الشوالي”.

بطاقة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد