نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التطوع في تنظيم كأس العرب 2021 في قطر لكل البلدان العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التطوع في تنظيم كأس العرب 2021 ، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب FIFA عن فتح باب التطوع أمام جميع البلدان العربية المشاركة لتنظيم البطولة المقرر إقامتها نهاية العام الجاري، كما تم الإشارة الي ان المتطوعون الذين سيقع الاختيار عليهم سيقدمون بتقديم الدعم الخاص بتنظيم البطولة من إرشاد المشجعين الي مقاعدهم والترحيب بهم وخدمة تقديم المعلومات والإعلام وغيرها من الأعمال التنظيمية، وفي هذه المقالة سنتناول تفصيلياً شروط التطوع في كأس العرب وكيفية تقديم الطلب وملي البيانات اللازمة بنموذج التطوع علي الموقع الرسمي.

فتح باب التطوع في تنظيم كأس العرب 2021

أوضح القائمون على تنظيم كأس العرب أن فرصة التطوع في البطولة الحالية ستزيد من فرص المتطوع في اختياره للتطوع في منافسات النسخة الأولي من كأس العالم الذي سيتم استضافته في قطر 2022، كما تم الإشارة الي أن بطولة كأس العرب ستقام بالمشاركة مع 23 منتخباً من الدول العربية ويخوض نهائيات البطولة 16 منتخباً منهم 9 منتخبات تأهلت بعد تصنيفها في الفيفا ومن بينها الدولة المستضيفة قطر، بالإضافة الي 7 منتخبات ستصل لي بطاقات التأهل في مرحلة التصفيات المؤهلة للنهائيات بمشاركة 14 منتخب الأقل تصنيفاً.

شروط التطوع في كأس العرب 2021

أن تكون حامل أي جنسية عربية.

أن لا يقل عمرك عن 18 عاماً.

التحدث بالانجليزية بطلاقة ولا يشترط تقديم أى شهادات لغة.

لا يشترط وجود خبرة سابقة أو أي شهادة دراسية محددة علماً بأنه سيتم عقد دورات تدريبية لتزويد المتطوع بكافة المهارات التي تضمن أداء المهام الموكلة إليه بكفاءة وستصدر له التصاريح اللازمة بذلك واستلام الزي الموحد بفريق المتطوعين.

سيبدأ فتح باب التطوع من يوم 30 نوفمبر 2021 وحتي 13 ديسمبر 2021.

خطوات التقديم علي طلب التطوع في بطولة كأس العرب

إذا كنت مستوفي الشروط السابقة فيمكنك الدخول علي رابط الموقع الرسمي لكأس العرب volunteer.fifa.com ثم قم بإتباع الخطوات الآتية:

قم بإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري لإنشاء حساب ويشترط في الرقم السري أن يكون مكون من أحرف كبيرة صغيرة وأرقام.

قم بقراءة الشروط والأحكام والإقرار بالموافقة عليها، وسيتم إرسال رابط التفعيل الي بريد الإلكتروني، كل ما عليك فعله هو الضغط عليه وبعدها سيتم تفعيله تلقائياً.

سيتم تحويلك الي الصفحة الرسمية لملئ نموذج طلب التقديم المكون من 6 صفحات.

في الصفحة الأولي سيتطلب منك ملئ بياناتك الشخصية أسمك وعمرك وجنسيتك وحالتك الوظيفية: موظف/ طالب/ متقاعد أو غيره، ورفع صورة رسمية لك بجودة عالية علي الصفحة.

في الصفحة الثانية سيتطلب منك ملئ بيانات جواز السفر الخاص بك من حيث رقم الجواز وتاريخ الانتهاء والدولة المستخرج منها جواز السفر.

في الصفحة الثالثة سيتطلب منك إدخال بيانات الشخص الذي سيتم التواصل معه في حالة الطوارئ وعلاقتك به، بالإضافة الي إدخال مقاسات الشخصية حتي يتمكنوا من تفصيل زي خاص بك وفقاً ومقاساتك.

في الصفحة الرابعة سيتطلب منك بيانات خاصة بالتعليم سواء جامعي أو خريج ومستوي اللغة الإنجليزية الخاصة بك سواء مبتدئ أو متوسط أو متحدث بطلاقة أو اللغة الأم مع إضافة أي لغة أخري تجيدها ومستواك فيها، بالإضافة الي إدخال 4 مهارات أساسية.

في الصفحة الخامسة يجب عليك إدخال بيانات جامعتك وعملك والأعمال التطوعية التي قمت بها خلال السنوات السابقة ودورك كمتطوع فيها وعدد سنوات التطوع، بالإضافة الي إختيار اكثر الجمل المناسبة والتي تعبر عن شخصيتك من حيث كفاءاتك ومهاراتك.

الصفحة السادسة سيتوجب عليك إدخال المواعيد المناسبة لك والتي ستكون فيها متاح للتطوع في ثماني مناوبات على الأقل موزعة على أيام الأسبوع وتمتد كل مناوبة لثماني ساعات تقريباً.

بعد إتمام النموذج سيتطلب منك تصوير فيديو لنفسك تتحدث فيه عن نفسك ودراستك أو عملك ولماذا تود التطوع في كأس العرب ومالذ يمكنك الإستفادة منه والإفادة به في تنظيم البطولة، وبعدها يجب عليك رفع الفيديو علي منصة hirevue لإتمام عملية تسجيل الطلب، وفي حالة قبول طلبك سيتم التواصل معك في شهر أغسطس 2021 وإرسال دعوة لك للذهاب الي السفارة القطرية في بلدك للحصول علي التأشيرة.