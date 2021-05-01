نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وفالنسيا القادمة الأحد والقنوات الناقلة بالدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة برشلونة وفالنسيا، حيث يستضيف فالنسيا نظيره برشلونة على ملعب ميستايا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من عمر الدوري الإسباني، يدخل البارسا اللقاء ولا مجال أمامه في تضييع أي نقاط، إذا كان يريد الفوز بلقب الليجا الإسبانية، وكان النادي الكتالوني قد تلقى صفعة قوية في الجولة الماضية أمام غرناطة، صفعة غير متوقعة على ملعبه بالخسارة من غرناطة بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتجمد رصيد البارسا عند النقطة 71، وهو نفس رصيد صاحب المركز الثاني ريال مدريد، وبفارق نقطتين عن المتصدر لليجا الإسبانية أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة، لذلك كل مباراة من المباريات المتبقية بالدوري الإسباني، هي مباراة كؤوس لا مجال فيها لضياع أي نقاط.

وفي المقابل يدخل فالنسيا المباراة، برغبة أكيدة في تقديم مباراة قوية أمام العملاق الكتالوني، ويرغب في تحقيق مفاجئة والفوز بالمباراة رغم قوة المنافس، ولكنها كرة القدم لا تعرف المنطق، ويدخل فالنسيا اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، ويرغب في تعديل وضعه بجدول المسابقة والابتعاد عن مناطق الهبوط.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

من المقرر أن يلتقي الفريقين يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة بتوقيت جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والكويت والبحرين واليمن وقطر.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 33 22 7 4 5 22:60 38 73 2 ريال مدريد 33 21 8 4 5 24:56 32 71 3 برشلونة 33 22 5 6 5 31:77 46 71 4 إشبيلية 33 22 4 7 5 26:49 23 70 5 ريال سوسييداد 33 14 11 8 5 34:51 17 53 6 ريال بيتيس 33 14 8 11 5 45:42 -3 50 7 فياريال 33 12 13 8 5 38:50 12 49 8 غرناطة 33 13 6 14 5 54:43 -11 45 9 سيلتا فيغو 34 11 11 12 4 51:46 -5 44 10 أتلتيك بيلباو 33 10 12 11 5 36:43 7 42 11 أوساسونا 33 10 10 13 5 39:31 -8 40 12 ليفانتي 34 9 11 14 4 48:38 -10 38 13 قادش 33 9 10 14 5 49:28 -21 37 14 فالنسيا 33 8 12 13 5 48:41 -7 36 15 خيتافي 33 8 10 15 5 39:26 -13 34 16 ديبورتيفو ألافيس 33 7 10 16 5 49:28 -21 31 17 إلتشي 33 6 12 15 5 49:29 -20 30 18 بلد الوليد 33 5 15 13 5 45:31 -14 30 19 هويسكا 33 5 12 16 5 50:31 -19 27 20 إيبار 33 4 11 18 5 46:23 -23 23

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يبدأ البارسا المباراة ضاغطاً منذ بدايتها، على أمل تحقيق هدف مبكر يريح القلوب ويطمئن اللاعبين، ولذلك من المتوقع أن يبدأ البارسا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- تير شتيجن.

خط الدفاع:- أومتيتي – مينجيزا – بيكيه.

خط الوسط:- ألبا – موريبا – بوسكيتس – روبرتو – دي يونج.

خط الهجوم:- ميسي – جريزمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة المرتقبة على شاشة قنوات بي إن سبورتس، حيث أنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني، في شمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف تنقل المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD1.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”.

بطاقة مباراة برشلونة وفالنسيا