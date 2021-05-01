موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للذهاب والإياب

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عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن أوقعت القرعة المارد الأحمر في مواجهة البطل الجنوب أفريقي بعد نجاح الفريقين في العبور من دور المجموعات والتأهل إلى دور الربع نهائي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز للذهاب والعودة

وأسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تحديد يوم لمباراة الذهاب بين فريقي الأهلي وصن داونز في الرابع عشر أو الخامس عشر14 أو 15 مايو الجاري.

فيما تقام مباراة العودة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين البطل الجنوب أفريقي والشياطين الحمر في أحد يومي الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين 21أو 22 من شهر مايو الجاري.

صعود الأهلي لدور ربع نهائي أفريقيا

وتمكن فريق نادي الأهلي من العبور من دور المجموعات والتأهيل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا محتلا للمركز الثاني لمجموعته بعد تصدر فريق سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة الأولي لدور المجموعات.

ونجح الأهلي في التأهل إلى دور نصف النهائي والفوز على فريق صن داونز في الدور ربع النهائي للعام الماضي، فيما أخرجه من البطولة في النسخة قبل السابقة بهزيمة ثقيلة بمجموع 5-1، في المباراتين.

قرعة الكاف

وأسفرت فرعة الكاف لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام عن مواجهة بين الأهلي وصن داونز للمرة الثالثة على التوالي في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حامل اللقب قد فاز في دوري أبطال أفريقا على حساب الزمالك المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

في السياق ذاته أسفرت قرعة الكاف عن مواجهة مولودية الجزائر مع الوداد المغربى، ومواجهة الترجى التونسى مع شباب بلوزداد الجزائرى، ومواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مع سيمبا التنزاني، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.