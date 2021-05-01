كريم حسن شحاتة ينفي خبر وفاة والده

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف كريم حسن شحاتة عن حقيقة وفاة والده الكابتن حسن شحاته وأسطورة نادي الزمالك والمنتخب المصري، ونفى نفيا قاطعا في تصريحات خاصة لبعض وسائل الاعلام المصرية، الأخبار التي وردت في الساعات الماضية عن وفاة المدرس حسن شحاتة.

وقال كريم شحاتة “أبي بخير وخبر وفاته غير صحيح وكاذب” وهو مندهش من هذه الإشاعة السخيفة بعد أن تداولت أنباء تفيد بوفاة حسن شحاته خلال الساعات الماضية وانتشرت بسرعة البرق عبر شبكات و مواقع التواصل الاجتماعي.

تاريخ الكابتن حسن شحاتة

وقاد المعلم حسن شحاتة مصر إلى إنجاز تاريخي من خلال الفوز بالبطولة الأفريقية 3 مرات متتالية سنة 2006 و 2008 و 2010 في سابقة لم تحدث لأي مدرب أو أي منتخب وطني و في أي بلد أو قارة بتعيينه مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب المصري سنة 2004 قبل أن يتم إعادة تعيينه مدير فني رسمي للمنتخب المصري.

ولد الكابتن حسن في 19 يونيو 1947 هو لاعب كرة قدم مصري سابق وحاز لقب أفضل لاعب في آسيا سنة 1970 و اعتزل عن اللعب سنة 1983 وعمل في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل الكثير من الإنجازات مع العديد من الأندية المصرية.

وتم تصنيف شحاتة كأفضل مدرب في أفريقيا سنة 2010 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين في تاريخ الكرة الأفريقية ليحطم كل الأرقام بكل احترافية ويحصل على احترام الجميع و يرفع الراية المصرية عاليا.