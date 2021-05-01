جدول ترتيب الدوري المصري قبل الأسبوع ال 19

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت مباريات الأسبوع ال 19 أمس الجمعة 30 أبريل بمباراة سيراميكا كيلوباترا مع البنك الأهلي وأسفرت عن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، واليوم تقام 3 مباريات حيث يلتقى فى التاسعة والنصف مساءً الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع نادي أسوان، وسموحة مع الاتحاد السكندري، بينما تقام غداً الأحد مباراتين حيث يلتقى الزمالك مع بيراميدز، وإنبي مع مصر المقاصة، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء غزل المحلة مع الأهلي يوم الإثنين 3 مايو.
ترتيب الدوري المصري قبل الأسبوع 19
يتصدر الزمالك قمة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويليه الأهلي فى المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، وفى المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، وفى المركز الرابع فريق المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة من 19 مباراة، ثم الاتحاد السكندري فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.
وفى مؤخرة الدوري يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من 19 مباراة، يليه البنك الأهلي فى المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة من 19 مباراة، ثم الإسماعيلي فى المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 18 مباراة، ثم الإنتاج الحربي ف المركز الأخير برصيد 12 نقطة من 18 مباراة، ونعرض جدول ترتيب الدوري كاملاً.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل الأسبوع 19
|الترتيب
|النادي
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|له
|عليه
|النقاط
|1
|الزمالك
|18
|12
|4
|2
|32
|11
|40
|2
|الأهلي
|16
|11
|4
|1
|32
|11
|37
|3
|بيراميدز
|18
|7
|9
|2
|25
|17
|30
|4
|المصري
|19
|7
|8
|4
|23
|15
|29
|5
|الاتحاد السكندري
|18
|8
|4
|6
|22
|22
|28
|6
|سموحه
|18
|5
|12
|1
|27
|19
|27
|7
|سيراميكا كيلوباترا
|19
|6
|8
|5
|22
|20
|26
|8
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|19
|21
|26
|9
|الجونة
|19
|6
|7
|6
|21
|22
|25
|10
|إنبي
|18
|6
|6
|6
|20
|21
|24
|11
|غزل المحلة
|18
|5
|9
|4
|16
|18
|24
|12
|نادي أسوان
|17
|5
|5
|7
|11
|21
|20
|13
|المقاولون العرب
|19
|5
|4
|10
|20
|27
|19
|14
|طلائع الجيش
|18
|4
|5
|9
|21
|22
|17
|15
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23
|16
|16
|البنك الأهلي
|19
|2
|9
|8
|16
|25
|15
|17
|الإسماعيلي
|18
|2
|8
|8
|16
|24
|14
|18
|الإنتاج الحربي
|18
|2
|6
|10
|13
|32
|12
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