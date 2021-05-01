نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز القادمة الأحد والقنوات الناقلة وتشكيل الزمالك المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، يلتقي مساء الأحد القادم 2 مايو فريقي الزمالك وبيراميدز، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر، من عمر الدوري المصري الممتاز، وكانت نتيجة لقاء الفريقين في الدور الأول قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين، ويسعى أبناء ميت عقبة للفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، لتوسيع الفارق بينه وبين الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول في ترتيب فرق الدوري، برصيد 40 نقطة ويرغب في إضافة نقاط المباراة الثلاث خشية ملاحقة الأهلي له، وكان الزمالك قد وقع في فخ التعادل في الجولة السابقة، أمام ذئاب الجبل بقيادة مديرهم الفني عماد النحاس، حيث أضاع نقطتين مهمين في مشوار الحصول على اللقب الغالي، يسعى كارتيرون ورفاقه لفرض السيطرة على المباراة منذ بدايتها، والضغط مبكراً على بيراميدز لإحراز هدف مبكر يطمئن الجمهور العاشق الكيان.

وفي المقابل يدخل بيراميدز اللقاء برغبة قوية في الفوز، حيث أنه يرغب في الخروج من حالة العروض الضعيفة له في الدوري المصري، بالفوز على الفارس الأبيض والحصول على النقاط الثلاث، جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون مباراة قوية بين الفريقين، ومفتوحة من الفريقين حيث يسعى كل فريق للفوز بها والحصول على نقاطها.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء المنتظر بين الزمالك وبيراميدز، والمقرر لها يوم الأحد القادم الموافق 2 مايو، وذلك حسب التوقيتات التالية:

التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 18 12 4 2 16 11:32 21 40 2 الأهلي 16 11 4 1 18 11:32 21 37 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 سيراميكا كليوباترا 19 6 8 5 15 21:23 2 26 8 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 9 الجونة 19 6 7 6 15 22:21 -1 25 10 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 المقاولون العرب 19 5 4 10 15 27:20 -7 19 14 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 15 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 16 البنك الأهلي 19 2 9 8 15 25:16 -9 15 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- محمود جنش.

خط الدفاع:- محمود علاء – حمزة المثلوثي – الونش – عبد الله جمعة.

خط الوسط:- طارق حامد – ساسي – أوباما – أحمد سيد زيزو – بنشرقي.

وري المصري الممتاز،خط الهجوم:- حميد أحداد.

القنوات الناقلة

سوف تنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس، لأنها تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وتمتلك القناة استوديوهات مميزة وتستضيف أشهر خبراء الرياضة، كما أنها تمتلك مجموعة مميزة من المراسلين الرياضيين لنقل الحدث الرياضي لحظة وقوعه، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة، بجودة عالية من حيث جودة الصورة ونقاء الصوت.

بطاقة مباراة الزمالك وبيراميدز