نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة برشلونة وفالنسيا, التي يبحث عنها أعداد كبيرة من جمهور كرة القدم في العالم والتي تقام خلال الجولة 34 ضمن مباريات الليجا الدوري الأسباني، والتي يستضيفها ملعب ميستايا في مدينه فالنسيا، والمباراة هامة للغاية للفريق الكتالوني والذي يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وتعويض هزيمته في الأسبوع الماضي على يد فريق غرناطة بهدفين مقابل هدف، والعودة مره اخرى للمنافسه على القمه التي يحتلها فريق اتلتيكو مدريد 73ب نقطه ويليه فريق برشلونة وريال مدريد في نفس رصيد 71 نقطه.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الأسباني

سوف تبدأ مباراة برشلونة وفالنسيا يوم الأخذ الثاني من شهر مايو، وسيكون توقيت بداية الشوط الأول من المباراة في الأوقات التالية:

التاسعة مساء وذلك سيكون بتوقيت القاهرة

وفي الساعة العاشرة مساء وذلك بتوقيت مكه المكرمة

الساعة الحادية عشر وستكون بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

سيتم نقل المباراة الهامة بين فريق برشلونة ضد فالنسيا، وذلك على قنوات بي إن سبورت القطرية عبر قناه beIN Sports HD 1، وقناة beIN Sports 1 HD Premium وقد اختارت إدارة القناة المعلق حفيظ دراجي، كما هناك قنوات ستنقل مباراة برشلونة وفالنسيا منها:

قناة CBC Sport HD أذربيجانية قناة Sport Klub 1 Serbia الصربية وقناة Spor Smart HD التركية

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وفالنسيا

اختار المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان القائمة التي سوف يلعب فريق برشلونة مباراة فالنسيا والتي تتكون من القائمة التالية:

ثلاثة لاعبين في حراسه المرمى هم : تير شتيجن، أرناو تينياس، نيتو.

واختار كومان في خط الدفاع: بيكيه، فيربو، أروخو، ألبا، روبيرتو، لينجليه، متيتي، ديست، مينجيزا.

كما اختار في خط الوسط اللاعبين : بوسكيتس، بويج، ، بيانيتشبيدري، ماتيوس يونج، موريبا، دي.

وسيكون في خط الهجوم: ميسي، ديمبلي، ، جريزمانترينكاو.