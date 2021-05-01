ختام فعاليات ملتقى مدربي مراكز إعداد الناشئين بمجمع نزوى

اختتمت مؤخرا فعاليات ملتقي مدربي مراكز إعداد الناشئين الذي نظمته دائرة شؤون المنتخبات بوزارة الثقافة والرياضية والشباب بالمجمع الرياضي بنزوى وشهد ختام الملتقي حضور سعادة رشاد بن أحمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضية والشباب للرياضه والشباب وخليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية و الدكتور عامر بن حميد الطوقي مدير دائرة شؤون المنتخبات.

وقد تحدث سعادة رشاد الهنائي مع المشاركين في الملتقي، حيث قدم لهم الشكر على الدور الذي يقوم به المدربون من خلال دائرة شؤون المنتخبات قسم مراكز اعداد الناشئين خلال الفترات السابقة مؤكدا أهمية ودور مدربي المراكز في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا لتقديم خدمات رياضية للمنتسبين للمراكز وغير المنتسبين من خلال برامج للتواصل عبر الإنترنت، كما استمع سعادته لاراء وافكار المدربين في كيفيه تطوير الية العمل للفئات المستهدفة بالمراكز بما يخدم الانديه والاتحادات الرياضية وذلك بتكوين منتخبات من مخرجات المراكز للألعاب المختلفه يتميز لاعبوها بالمهارات التخصصية والخبرة .

وقد قام كل من الدكتور عامر الطوقي والدكتور مراد فضلون بالمرور على مجموعات العمل في الملتقى والاستماع ومناقشة ماوصلوا اليه من إعداد وكيفية تنفيذ محاور الملتقى والتي تهدف بشكل عام إلى تطوير عمل مراكز اعداد الناشئين في المرحلة القادمة.

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