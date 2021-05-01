جلسة إعلامية للصحفيين العمانية حول كأس الخليج 25 تؤكد على دور الإعلام في إنجاحها

دعمت استضافة العراق للبطولة

نظمت جمعية الصحفيين العمانية أمس الأول ندوة إعلامية خليجية عربية حملت عنوان “كأس الخليج الـ 25″، بمشاركة كوكبة إعلامية من الصحفيين والمختصين من السلطنة والدول الخليجية والعربية في الشأن الرياضي العماني والعربي.

الندوة أدارها الإعلامي سالم الحبسي نائب رئيس لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين، رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي شارك فيها كل من الصحفيين والاعلاميين محمد الشيخ من المملكة العربية السعودية وإياد الصالحي من العراق، ومحمد حجي من قطر، وأشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ولطفي الزعبي من قناة العربية وسامي الكاف من اليمن وتناولت الندوة مجموعة من المحاور التي ناقشت أهمية دورة كأس الخليج العربي وتنظيمها في العام المقبل بدورتها الـ25 في العراق بمدينة البصرة التي أسند إليها في ٢٤ إبريل الماضي .

في بداية الندوة ألقى سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية رئيس لجنة الإعلام الرياضي بالجمعية كلمة ترحيبية، أشار فيها إلى أهمية الحضور الكروي الخليجي من خلال التجمع الإعلامي الافتراضي في ندوة تقترب من حيثيات العمل للدورة المقبلة المزمع إقامتها في البصرة في العراق، وما سيتبع هذه الندوة من ندوات إعلامية أخرى تواكب تطلعات الصحفيين الخليجيين والعرب، ومن شأنها الارتقاء بواقع الكرة على وجه الخصوص.

واستعرض المشاركون آرائهم حول الدورة المقبلة الـ25، وأهمية انطلاقتها في الجمهورية العراقية وعودتها إلى التنظيم بعد أكثر من أربعة عقود من الانقطاع نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العراق، وأثر ذلك فعلا على المسيرة الكروية وأبجدياتها، مؤكدين أن هذه الدورة ستكون استثنائية لما تتميز به العراق من مقومات متنوعة، بما في ذلك جمهورها الكبير المتعطش لكرة القدم وما سيصاحب ذلك من تنظيم وإخراج نوعي لهذه الدورة سيترجم لاحقا من قبل المراقبين والمتابعين لها في أجمل صورة.

وأكد المشاركون أن الرياضية هي البوابة الرئيسية التي تعود من خلال كل العلاقات العربية في شتى المجالات الى مسارها الطبيعي، والتي دائما ما تعمل على تجمّيع الأشقاء في منطقة الخليج العربي، في ظل أية ظروف سياسية قد تباعد بينهم في بعض الفترات، وعلى الرغم من التدخل السياسي الفعلي بين أطرها وتفاصيلها، إلا انها هي الحاضرة والغالبة بزخمها وشعبويتها في نهاية المطاف.

وأوضح المشاركون أن الدورة المقبلة التي جاءت بعد تنازل دولة قطر عن فرصتها في التنظيم الى العراق لتنظيمها، ما هي إلا رغبة خليجية متكاملة، خرج بها الأشقاء لتعمل على لملمة الشأن الرياضي الخليجي وبعث الإيقاع الكروي التنافسي المغاير.

مؤكدين على جاهزية العراق لهذه الدورة، وتسخيره لكافة السبل التي ستضيف إلى مسيرة الكرة الخليجية الكثير من اللمسات العملية في الشأن الرياضي بعد انقطاع عن استضافتها قارب ٤٣ عاما، مع التنويه على الوقفة الحقيقية للإعلام الخليجي والعربي إلى جانب العراق لإبراز كل الجهود والإمكانيات التي تعزز نجاحها.

ودعا المشاركون الاتحادات الكروية الخليجية والإعلام الخليجي ككل، إلى زيارات مبكرة قبل البطولة إلى مدينة البصرة للاطلاع على كافة الاستعدادات والتجهيزات التي يقوم بها المسؤولون العراقيون، بما في ذلك اللوجستية والعملية المباشرة والتي ستبرز جهود العراق الصادقة وشعبها في تنظيم دورة مقبلة تتجاوز كل الظروف والعراقيل التي من شأنها أن تهدد فرص إقامتها.