ذي يزن يضع حجر الأساس للمبنى الجديد للاتحاد العماني لكرة القدم

- تبلغ تكلفته حوالي مليون ونصف المليون ريال عماني

- فهد الرئيسي: الانتهاء من تنفيذ المشروع مطلع 2022

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

تصوير ـ العمانية:

وضع صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب يوم الخميس الماضي حجر الأساس لمشروع مبنى الإدارة الفنية وإقامة لاعبي المنتخبات الوطنية باستاد السيب الرياضي بمحافظة مسقط، حيث يتضمن المشروع إنشاء مبنى متكامل للإدارة الفنية ومكاتب وقاعات اجتماعات وسكن للمنتخبات الوطنية يضم 55 غرفة، وصالة للاستراحة ومركزا للياقة البدنية وأماكن أخرى للسباحة، وسيكون المشروع على مساحة 7000 متر مربع بتكلفة تبلغ 3 ملايين و760 ألف دولار أميركي بما يعادل حوالي مليون ونصف ريال عماني.

تجسيد حقيقي للشراكة

وعلى هامش حفل وضع حجر الأساس ألقى فهد بن عبدالله الرئيسي الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد العماني لكرة القدم كلمة بالإنابة عن اتحاد القدم قال فيها: “إن هذا المشروع هو تجسيد حقيقي للشراكة بين الاتحاد العماني لكرة القدم والاتحاد الدولي “فيفا” وهو تعبير عن المستوى المتميز والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقة التكاملية بين الطرفين وهو الذي لا يزال داعما لمساعي الاتحاد العماني وللجهود المبذولة لتطوير كرة القدم بالسلطنة على كل المستويات”.

تحقيق الأهداف المشتركة

كما أعرب الرئيسي عن تطلع الاتحاد إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة بما يخدم رياضة كرة القدم محليا ودوليا ويحقق أهدافها النبيلة الرياضية منها، وكذلك المجتمعية والبيئية، مؤكدا في الوقت نفسه العزم الثابت للاتحاد العماني لكرة القدم وأعضائه للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المشتركة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لجعل كرة القدم أداة من أدوات التربية والتنمية الشاملة.

عمل دؤوب

وأكد الأمين العام للاتحاد العماني لكرة القدم أن المشروع يعد واحدا من المشاريع الكبيرة التي يُعوّل عليها كثيرا لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم قد شكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ سير المشروع في جميع مراحله وأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذه مطلع العام المقبل.

برنامج حفل مبسط

ولقد اقتصر حفل وضع حجر الأساس على اطّلاع صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على عدد من الصور التي تتضمن مكونات المشروع، بعدها تفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع إيذانا بمباشرة التنفيذ.

الحضور

حضر الحفل سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، وعدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لكرة القدم.